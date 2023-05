Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 19

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando desiste de contar a Marê que é filho de Virgílio Lopes. Érico afirma a Verônica que ela merece um amor melhor que o de Anselmo. Gilda teme estar apaixonada por Orlando. Orlando revela a Lucília que Maria Eugênia e Virgílio eram amantes, e confessa à prima que não conseguiu contar a verdade para Marê. Marcelino diz que ajudará Luís a manter seu segredo e namorar Tânia. Verônica ouve quando Júlio diz a Marê que não aceitaria se a mãe tivesse um caso. Ivan admira Lucília. Lucília se apresenta para Ítalo.

VAI NA FÉ

Maiara e Maraísa passam o dia na mansão de Lui. Theo ameaça Orfeu. Sol implora que Bruna não conte para Jenifer o que Theo fez com ela. Jenifer pede perdão a Sol. Ben conversa com Simas sobre Theo. Sol hostiliza Theo ao ver o empresário na sua casa. Jenifer questiona a mãe sobre seu relacionamento com Ben e Theo. Rafa não gosta quando o pai pede para ele ajudá-lo a se aproximar de Jeni.

Ben se preocupa quando Jenifer avisa que Theo esteve em sua casa. Lui decide ir para o Retiro de Fábio e convida Sol para ir junto. Ben conversa com a procuradora Valéria sobre o caso de Emílio. Yuri entrega o dinheiro da publicação para Guiga. As contas de Guiga são liberadas. Ben encontra Valéria em um restaurante. Geremias sofre um atentado no bar de Orfeu.

TERRA E PAIXÃO

Caio diz a Rodrigo que está disposto a enfrentar o pai. Luigi manda Laurita parar de receitar remédio para Petra. Cândida aconselha Caio a conversar com Daniel. Daniel observa que há canos submersos nas terras de Aline. Jurecê entrega a Aline a escritura de suas terras, que guardou a pedido de Samuel. Cristian diz a Lucinda que Rosa o protege na escola. Caio desabafa com Aline, dizendo que está orgulhoso de si. Caio avisa a Cândida que tem um plano para seu sucesso.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Exausta com as brigas das filhas, Telma vai até a casa de Daniel e pede apoio dele; ela janta com o pai de Juli. Clara e Hélio sugerem que Mari e Juli façam um piquenique para distraí-las; Juli pede para marcar posteriormente e Mari acha que a filha não quer passar o tempo com ela. Daniel conta para Telma que queria abrir um restaurante no Armazém e que Mari não gostou muito da ideia; Telma recomenda Daniel seguir em frente e pergunta se ele está na pista. Chateada com Romeu, Julieta bloqueia o garoto nas redes sociais; Romeu também faz o mesmo. Pórcia compartilha com Fausto que Vera está procurando novos projetos na Holding do Leandro. Glaucia pensa em lançar uma marca de moda na Monter. Vera diz para Bernardo que ele não sabe aproveitar a oportunidade que tem, mas Bernardo afirma que não se sente realizado na Holding.

Telma entra no Monter Mercado e esconde o rosto para não deixar Mari e Amanda chateada, já que frequenta o comércio da concorrência. Vera compra um presente de aniversário para Rosalina e exige que Romeu a entregue. O cartão da Telma não passa no Monter Mercado. Pedalzera cerca Nath. Téo fala para Daniel que quer reservar uma mesa no restaurante dele para comemorar o aniversário de namoro com Lívia. Vitor repara em Telma saindo do Monter Mercado e descobre que Telma estava querendo se esconder de Mari e Amanda. Leandro reúne Bernardo e Glaucia para eles apresentarem novos projetos. Bernardo mostra um aplicativo sobre arquitetura e Glaucia debocha do irmão. Vitor conta para Mari e Amanda que viu Telma no Monter Mercado e diz que eles estão ficando para trás. Pedalzera nota Ian falando sozinho. Romeu entrega o presente para Rosalina e abraça a garota; Julieta passa do outro lado da rua e vê a cena.

