Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 18

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando teme que Marê não entenda o motivo pelo qual escondeu da amada a história de sua origem. Marcelino salva Luís da repreensão dos freis. Neiva entrega as cartas que encontrou para Marê, que constata serem de Virgílio Lopes, o antigo sócio de seu pai. Anselmo e Verônica se encontram em sua nova casa secreta.

Orlando afirma a Lucília que contará a verdade para Marê. Lucília garante que lutará pela parte do hotel que é de sua família por direito. Marê revela a Orlando que sua mãe e Virgílio eram amantes. Érico flagra Verônica deixando a casa secreta após Anselmo. Orlando hesita em revelar sua identidade para Marê.

VAI NA FÉ

Jenifer é hostil com Theo. Guiga implora que Yuri a ajude a receber dinheiro por uma publicação. Rafa tenta ser solidário com Jenifer. Bela ajuda Guiga a gravar um vídeo dela com Yuri. Vini pede para conversar com Yuri. Clara tenta falar com Sol, que reage com hostilidade. Começa a audiência de paternidade de Jenifer. Theo pede para Clara assinar um novo contrato social. Ben revela a Sol que sabe o que Theo fez com ela no passado.

Bia desabafa com Jenifer. Kate promove um encontro entre Rafa e Jenifer. Ben discute com Lumiar. Orfeu pede para Lumiar atender Geremias, um amigo de caráter duvidoso. Ben se aconselha com Mãe Ana. Theo se preocupa com Lumiar ao vê-la com Geremias. Vitinho arma em encontro com Maiara e Maraísa para animar Lui.

TERRA E PAIXÃO

Caio deixa claro a Antônio que ele tem direito à sucessão por ser o filho mais velho, e acusa Irene de influenciar o pai. Daniel liga para o primo de Luigi, sem saber que está sendo enganado pelo italiano. Luigi paga a Anely uma comissão pela venda do relógio. Anely se esconde para não ser vista por Tadeu. Luigi aceita a proposta de Antônio de fazer Petra largar os remédios em troca de um bom emprego. Antônio decide entregar a sucessão a Daniel e a Petra. Aline estranha a falta de água repentina em suas terras. Caio procura Rodrigo com a intenção de processar Antônio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Juli diz aos amigos que os cartazes que implementaram no Monter Mercado podem piorar com a rivalidade da família. Mari chega na conversa e pergunta o que Vera está implicando com as crianças. Vera mostra orçamento para a limpeza na empresa. Dimitri arma emboscada contra Nath e Ellen e consegue colar adesivo do Peldazera no local de brincadeira das meninas. Téo, Lívia e Patrick sugerem limpar o comércio, mas Vera fala para eles modificarem o que fizeram com a orientação dela, colocando cartazes com mensagens positivas. Vitor visita o Monter Mercado, conhece Pórcia e gosta dela.

Ian socorre Nath e Ellen. Patrick, Lívia e Téo alteram os cartazes em prol do Mercado. Alex encontra com Téo, Patrick e Lívia arrumando a bagunça que fizeram e provoca os rivais. Glaucia fica sem paciência ouvindo os planos de Fausto para seu investimento teatral. Dimitri diz a gangue Pedalzera que cumpriu o desafio. Amigos de Juli pedem perdão e reconhecem que prejudicaram ainda mais o conflito entre as famílias. Juli diz que não concorda com a briga entre as famílias, já que não foi só o bairro que se dividiu e sim as pessoas. Mais tarde, Julieta fica feliz que Romeu aceitou sua solicitação de amizade nas redes sociais; ela manda mensagem para encontrar com ele no jardim da fonte. Pedalzera decide deixar Dimitri entrar no grupo. Para conseguir sair com Julieta, Romeu mente para Vera e Bernardo afirmando que vai até a casa de Alex.

Vera dificuldade Romeu sair de casa. Pedalzera mostra o esconderijo para Dimitri e dão um novo apelido para o novato: Rodinha. Julieta fica esperando na fonte e conhece Bassânio, que mora na barraca nesse mesmo jardim. Vera fica preocupada com as amizades de Romeu. Ellen fica chateada com Karen e Lívia tenta confortá-la; Lívia diz que desde que o papai morreu Karen ficou implicante. Mari e Amanda percebem a queda de clientes no Armazém. Bassânio tenta aconselhar Julieta sobre a espera por Romeu e eles viram grandes amigos. Patrick pede dicas para Téo e Lívia para conquistar Julieta. Romeu chega até a fonte e encontra Bassânio; ele explica que Julieta foi embora chateada do local.

