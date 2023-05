Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 17

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília oferece ajuda a Turíbio, e Gilda é simpática com a moça. Gusmão emprega Marê em sua loja de tecidos. Anselmo aluga uma casa em segredo e pede que Verônica o encontre no local. Gilda e Lucília se aliam contra Marê. Gaspar se irrita com a obsessão de Gilda por Orlando. Luís escapa da Irmandade para namorar Tânia e acaba esquecendo de pegar Marcelino na escola. Orlando discute com Lucília ao saber que ela se uniu a Gilda. Neiva encontra cartas endereçadas a Maria Eugênia e decide entregar para Marê. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre sua origem a Marê.

VAI NA FÉ

Wilma se surpreende com a decisão de Lui. Guiga beija Yuri. Jenifer intercede por Hugo com Naldo. Lumiar recebe diversos buquês de flores de Theo. Simas descobre que Bia o traiu com Fred e termina o namoro. Hugo pede ajuda para Orfeu. Theo embriaga uma moça, parecida com Sol mais jovem, e a seduz. Jenifer e Hugo se beijam. Lui toma uma decisão, e faz uma reunião com a banda. Lumiar avisa a Theo que a nova audiência foi marcada. Theo provoca Sol, Ben e Jenifer ao chegar para a audiência.

TERRA E PAIXÃO

Caio se arrepende da maneira como tratou Aline. Aline acusa Antônio de ter sumido com a escritura. Luigi beija Gladys, que fica sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano como um de seus contatos em sites de relacionamento. Antônio promete ser grato a Luigi se o italiano convencer Petra a abandonar os remédios. Andrade promete a Lucinda que não vai mais agredi-la. Gladys diz a Graça que os brincos que ela ganhou de Irene eram de Agatha. Cândida sugere a Caio que dê um presente a Aline. Aline assina o contrato do empréstimo, e promete entregar a escritura a Franco assim que encontrar o documento. Anely aconselha Luigi a vender o relógio para pagar a pousada, exigindo comissão. Graça devolve os brincos a Irene. Caio e Irene trocam insultos, e Daniel briga com o irmão. Caio enfrenta Antônio, quando o pai pergunta se foi ele quem deu as sementes para Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vera pergunta dos projetos de Bernardo, ele explica que um cliente o chamou para orçar uma casa sustentável no Lado Vila; Vera questiona o motivo do marido não investir mais tempo na Holding da família. Nando quer andar com Romeu e a turma, mas Alex não gosta da presença do menino. Romeu treina tênis com Karen, Rosalina chega em seguida e as duas se alfinetam. Mari fica chateada já que Clara sempre educa Julieta e ela não é vista com o mesmo carinho pela filha. Na fachada do Monter Mercado, Vera nota cartazes difamando a empresa e suspeita que foi a Mariana. Juli pede uma solicitação de amizade para Romeu nas redes sociais. Karen vê o celular de Romeu e observa que Julieta pediu para seguir Romeu nas redes sociais. Vera vai até o Armazém e questiona Mariana e Amanda sobre o acontecimento na Monter Mercado; Mari fica incomodada e fala que ela está fazendo acusações injustas mais uma vez.

Bassânio entra no Monter Mercado para comprar água e Pórcia o atende; Pórcia olha para Bassânio e ele acha que a jovem está o desprezando. No Armazém, Bassânio fala mal da concorrência para Mariana. Através das câmeras de segurança, a família Monteiro vê as imagens de Téo, Lívia e Patrick inserindo cartazes na fachada do mercado. Romeu diz ao amigo Alex que não gosta mais da Rosalina. Alex pergunta para Romeu se ele gosta de Juli, lembrando-lhe que ela é da família rival da dele. Fausto fala sobre patrocínio com Leandro e ele pede para resolver com Glaucia. Vera aborda Juli e seus amigos e discute sobre destruição na fachada do mercado; Amanda chega e pergunta o que está acontecendo.

