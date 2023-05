Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 16

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília se insinua para Orlando, que fica constrangido com a presença da prima. Gilda e Júlio ficam intrigados ao saber que uma mulher procurou por Orlando. Lucília pressiona Orlando a cobrar dívida que tem com a família de Marê. Marê conhece Lucília, e Orlando pede à prima para guardar segredo sobre a história entre as duas famílias. Marcelino e Luís se entendem na Irmandade. Ione conta a Lucília sobre a rixa entre Gilda e Marê. Marê se oferece para um emprego com Gusmão. Lucília procura Gilda.

VAI NA FÉ

Lui confronta Wilma. Jenifer pergunta para Sol sobre as consequências do contrato que ela assinou. Ben questiona Bruna sobre o estado de Sol. Lui repreende Vitinho. Clara se assusta com o comportamento de Theo ao falar sobre Sol. Helena não aceita que Clara fale sobre Theo durante a aula. Guiga reclama de Emílio para Lumiar. Jenifer questiona o Pastor Miguel sobre Hugo. Vitinho descobre que Ivy entregou Wilma para Anthony e Érika. Sol se aconselha com o Pastor Miguel. Guiga decide fazer um bazar e Yuri a ajuda. Sol tenta se explicar para Lui. Jenifer procura Hugo. Alice fala com Yuri sobre Vini. Lui impede Sol de pagar a multa pelo contrato e rompe com Wilma.

TERRA E PAIXÃO

Caio diz a Daniel que quis ajudar Aline, consertando uma injustiça cometida por Antônio. Antônio manda Ramiro pegar a escritura das terras de Aline no cartório. Aline reage quando a funcionária do cartório lhe diz que não há nenhum registro de terras em nome de Samuel. Daniel conta a Aline que foi Caio quem comprou as sementes para ela. Angelina aconselha Lucinda a deixar Andrade. Antônio ateia fogo à escritura das terras de Aline. Anely se exibe para Tadeu na webcam. Kelvin alerta Anely de que ela foi vista por Silvia na tela do laptop de Tadeu. Petra conta a Luigi que o pai mandou Daniel investigá-lo. Cândida diz a Ademir que sabe de seu segredo. Aline procura Caio.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em conversa com Fred, Glaucia fica feliz com a repercussão negativa do mercado e diz que não tem nada a perder, já que a família não gosta dela. Romeu se arruma para sair com Alex, Karen e Rosalina. Romeu passa o endereço errado para o motorista e vai parar, sem querer, no Lado Vila. Coincidentemente, Romeu encontra Julieta no jardim da fonte, eles batem um papo sobre a inauguração do Monter Mercado. Dimitri deseja colocar adesivo do Pedalzera na pracinha de Nath e Ellen. Vera compartilha com Bernardo que precisou abrir um comércio naquela região, porque os Campos tinham muita presença na praça e que a guerra entre as famílias só está começando.

Julieta quer comprovar para Romeu que o Lado Vila é mais legal que o Lado Torre e leva o garoto para conhecer. Rosalina quer saber onde está Romeu e fala para o Alex que Romeu não gosta dela. Alex liga para Romeu e implora para ele ir ao encontro. Romeu e Julieta se despedem e prometem entre eles que a briga da família jamais será a deles. Patrick, Téo e Lívia aprontam no Monter Mercado; após o ato, Patrick fica com uma sensação ruim. Romeu encontra com amigos no boliche. Enzo assiste o jogo do Téo no CEC, por gostar de educação física, Enzo dá palpite ao treinador Hélio, que não gosta nada da atitude.

Rosalina diz para Romeu que eles têm tudo a ver. Alex tira foto dos amigos no boliche e publica nas redes; Nando verifica e fica chateado que ele não foi chamado. Rosalina chama Romeu para jogar tênis no dia seguinte, Romeu solicita ajuda de Karen para afastar Rosalina. Pensando em uma nova parceria, Daniel diz a Mari que quer fazer um restaurante no Armazém. Telma demonstra estar com dificuldades com as contas bancárias. Julieta pergunta para Clara como foi a primeira vez que viu Hélio; ela conta que não foi amor à primeira vista e sim amizade à primeira vista.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também