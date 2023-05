Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 15

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê se assusta ao surpreender Júlio em seu quarto, e Verônica alerta o filho para não confundir seus sentimentos pela moça. Gaspar pressiona Gilda para marcar o casamento dos dois. Tânia se irrita com a concessão de Luís às chantagens de Cândida. Luís pede para ficar na Irmandade. Gaspar e Érico contrariam uma ordem de Gilda no Grande Hotel. Marê comemora a permanência da creche para os filhos de funcionárias do hotel. Lucília procura por Orlando no hospital.

VAI NA FÉ

Theo discute com Clara por causa do show de Lui. Jenifer tenta falar com Hugo. Wilma desconfia quando ouve Lui fazer uma declaração para Sol. Começa o show e todos se divertem. Theo assiste ao show com Clara pela TV. Alice e Yuri ficam com ciúmes de Vini. Com a ajuda de Ludmilla, Lui surpreende Sol durante o show, e Jenifer fica indignada. Ludmilla chama Kate para dançar no palco. Lui tenta conversar com Sol. Érika publica sua matéria reveladora, e Vitinho se desespera. Sol vai embora com Ben. Guiga pede dinheiro emprestado para Yuri. Lui descobre sobre o contrato que Wilma obrigou Sol a assinar.

TERRA E PAIXÃO

Aline não acredita quando Daniel afirma que não foi ele quem lhe enviou as sementes. Jonatas diz a Aline que trabalhará à noite em suas terras para ajudá-la. Antônio avisa a Luigi que ficará de olho no rapaz. Andrade insiste em importunar Anely. Anely tenta convencer Lucinda a denunciar o marido por agressão. Irene aconselha Petra a voltar a trabalhar nas terras da família. Jonatas informa a Aline que a casa ficou pronta. Cristian esconde de Menah o bullying sofrido na escola. Tadeu avisa a Antônio que Aline perdeu a escritura das terras no incêndio. Ademir conta a Daniel que foi Caio quem forneceu as sementes para Aline. Enzo comunica a Antônio que alguém destruiu os cabos da Internet. Daniel afirma a Caio que sabe tudo sobre as sementes.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Dimitri confronta a gangue Pedalzera. Trapaça diz que na trupe ninguém é chamado pelo nome e sim por apelidos, apresentando os amigos Muke, Chilique e Fê Dengosa. Na porta do Armazém Vila das Flores, Mariana e a família observam a inauguração do novo comércio do outro lado da praça. Fausto revela aos jornalistas que o ponto é uma rede de mercado, e aproveita para se divulgar. A família Monteiro se posiciona no evento; discreto, Romeu tenta se disfarçar para não ser reconhecido. Glaucia e Fred se exibem para a imprensa. Leandro anuncia que o novo empreendimento é um mercado, Monter Mercado, com tecnologia de ponta e sistema de compra digital.

Mari fica nervosa por achar que Vera quer acabar com o Armazém. Para entrar na gangue, Pedalzera propõe desafios ao Dimitri. Mari fica desesperada com a concorrência; Vitor acha que isso vai valorizar o bairro. Fausto aproveita a oportunidade na inauguração e propõe que Leandro patrocine as peças teatrais dele. Mariana tenta entrar no evento do mercado se apresentando como imprensa, mas o segurança não libera. Glaucia facilita o acesso de Mariana, a grande rival da cunhada. Em confronto com Mariana, Vera fala que não quer a inimiga no local por ser uma criminosa. Mari rebate dizendo que foi presa injustamente e pergunta para Vera, o motivo de abrir um negócio na frente do Armazém se a queria tão longe.

Glaucia grava um vídeo da briga para armar contra Vera. Julieta chega para afastar a mãe e Vera fica surpresa que Julieta, a menina que ela socorreu no acidente, é filha de Mariana. Fora do mercado, Julieta explica o contato que teve com Vera e Mari pede para ficar longe da família Monteiro. Téo e Patrick pensam em um plano para se vingar da família Monteiro. Ellen faz o álbum de família, pede para Telma foto do pai e pergunta para a mãe sobre a morte dele. Telma não gosta de tocar no assunto, mas explica que o pai de Ellen morreu em um acidente de carro. Glaucia lê as notícias com manchetes ruins para Leandro. Leandro afirma que os Campos estão se reunindo e que não vão parar por aí.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também