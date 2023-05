Resumo das novelas

SÁBADO, 13

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda provoca Marê e Orlando. Cândida finge sua recuperação e comemora a decisão de Luís de voltar para o seminário. Gaspar e Gilda trocam ameaças. Neiva comenta com Popó sobre Celeste. Ivan implica com Luís por causa de Tânia. Anselmo sugere que Luís proponha um namoro às escondidas com Tânia. Marê pede que Orlando fale sobre sua família. Justino se entristece ao ver Sônia beijar Júlio. Popó acompanha Celeste até sua casa. Adélia sugere que Neiva procure um amor. Marê se assusta ao ver Júlio entrar em seu quarto.

VAI NA FÉ

Theo aparece no laboratório e deixa Sol, Jenifer e Ben nervosos. Lumiar é avisada da audiência de Emílio. Theo implica com Ben e Sol. Vitinho ajuda Lui com a surpresa que ele planeja fazer a Sol. Os bens de Guiga são bloqueados por culpa de Emílio. Lumiar termina seu romance com Theo. Emílio pede para morar com Guiga. Guiga vende brigadeiro no ICAES. Vitinho compra um anel para Lui dar a Sol. Hugo é obrigado a ir falar com um traficante. Lui conta para Ludmilla sobre suas intenções com Sol. Jennifer, Ben, Bruna, Kate e Rafa se encontram para ver o show.

TERRA E PAIXÃO

Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Ruan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jonatas que precisará pedir empréstimo. Andrade tenta chantagear Anely. Luigi se hospeda na pousada de Andrade e Lucinda. Daniel revela a Antônio que Ademir comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar a Aline o seu amor pela moça. Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz. Antônio orienta Franco a conceder o empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Lucinda nota o tratamento irônico de Andrade com Anely. Aline aceita fazer o empréstimo dando as terras como garantia ao banco. Jonatas interrompe a conversa entre Aline e Daniel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também