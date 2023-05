Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 12

AMOR PERFEITO

Orlando se preocupa com o amor de Júlio por Marê. Aparecida acredita que Antônio tenha mentido para ela e pensa em expulsá-lo de casa. Todos ajudam Antônio na festa surpresa de Aparecida. Gilda se insinua para Orlando, e Gaspar sente ciúmes. Orlando flagra Marê muito próxima a Júlio e se incomoda. Luís cede à chantagem de Cândida e decide voltar para o seminário. Aparecida se emociona com a surpresa de Antônio. Orlando afirma a Gilda que se casará com Marê.

VAI NA FÉ

Ben questiona Lumiar sobre o motivo da repetição do teste. Clara conversa com Helena sobre o beijo das duas. Theo comemora a refação do exame de DNA. Érika pede para Ivy filmar Sol e Lui juntos. Ben se aconselha com Mãe Ana. Anthony avisa a Vitinho que Érika publicará sobre a cláusula do contrato de Sol. Jenifer ajuda Hugo em um trabalho. Kate vê Hugo e Jenifer juntos e decide convidar os dois para sair com ela e Rafa. Sol descobre que terá que fazer um novo exame de DNA e se desespera. Lui implora que Érika não poste seu vídeo com Sol. Clara muda o visual. Sol faz confidência para Ben sobre Lui. Rafa consola Jenifer. Lumiar segue o conselho de Ben e pede para Theo desistir de fazer o exame de DNA. Ben, Jenifer e Sol esperam Theo no laboratório.

TERRA E PAIXÃO

Antônio fica sabendo por Ruan que alguém forneceu sementes para Aline. Lucinda se nega a dizer a Antônio quem foi o comprador das sementes. Jussara avisa a Aline que Jonatas está apaixonado pela filha. Aline e Jonatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel. Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato de Samuel e avisa a Aline que ela colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Anely fica surpresa quando Andrade mostra a tela do computador com sua imagem na webcam. Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, a fim de conseguir a vaga de sucessor dos negócios do pai. Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. Daniel solicita a Lucinda um relatório de todas as transações comerciais do último mês da cooperativa. Daniel procura Aline.

Mariana compartilha com Amanda que contou sobre passado para a filha. Vitor chega atrasado no trabalho, e Mari grita com o irmão por estar cansada do jeito desinteressado dele. Mari diz a Amanda que às vezes acha Vitor o causador da sua prisão. Através da reportagem na revista, Julieta descobre que Romeu é da família Monteiro. Os amigos de Romeu aconselham ele esquecer Julieta. Lívia sugere que Julieta faça o mesmo com Romeu. Ian ajuda Nath e Ellen a limpar um espaço livre do Pedalzera. Após ver Ian dialogar sozinho, Nath e Ellen não querem brincar com ele. Bassânio chega no Armazém, e Vitor o atende mal, mas logo Mari o recepciona muito bem.

Pórcia faz entrevista de emprego com Fred e Glaucia. Vitor diz para Clara que precisa modernizar o Armazém. Leandro conta para Romeu que o terreno do CEC era para ser dele, mas que Hélio praticamente o roubou. Fausto visita Hélio e expõe que o novo empreendimento à frente do Armazém é da Monter Holding, empresa de Leandro. Chega o dia da inauguração da obra. Amanda e Mari observam Vitor dando entrevista para os jornalistas em troca de benefícios. Fausto comenta com Hélio que é amigo dele e do Leandro ao mesmo tempo. Dimitri é capturado pelo Pedalzera, e os integrantes se apresentam para o menino.

