Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 11

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda disfarça, e Orlando afirma que está cuidando de Marcelino como se fosse seu filho. Os religiosos rezam por Marcelino. Marê afirma que ficará com Marcelino até ele melhorar. Gilda pensa apaixonadamente em Orlando. Anselmo se irrita com a armação de Cândida, que insiste em seu plano. Tânia se decepciona com Luís. Marcelino tem uma piora significativa, e recebe uma visita especial. Todos se espantam com a súbita melhora de Marcelino, que tem alta do hospital. Frei Severo alerta Orlando sobre Gilda. Marcelino retorna para a escola. Marê se muda para a casa de Júlio.

VAI NA FÉ

Kate implora que Bruna não revele a verdade para Rafa e Clara. Theo gosta de conversar com Fábio. Lumiar e Theo passam a noite juntos. Kate não deixa que Bruna conte para Ben que ela se envolveu com Theo. Anthony decide ajudar Ivy e pede para ela pegar os contratos dos funcionários de Wilma. Vitinho consegue uma parceria para restaurar a imagem de Lui na internet. Antônio avisa a Ben e Bruna que a fraude do DNA será descoberta. Theo pede para ficar com Lumiar. Sol e Lui sonham uma com o outro. Érika pensa em tirar proveito de Wilma após ler o contrato de trabalho de Sol. Lumiar anuncia a Ben que o Juiz determinou que o teste de DNA deve ser refeito.

TERRA E PAIXÃO

Antônio pede a Silvério que descubra para quem Aline enviou o relatório. Irene alerta Graça para ficar de olho na admiração que Daniel nutre por Aline, e sugere que a moça engravide do filho. Cândida aconselha Caio a enfrentar Antônio. Diante da desconfiança de Irene, Petra diz à mãe que fez uma pesquisa na internet que comprova que Luigi é milionário. Ademir concorda em atender ao pedido de Caio para comprar sementes de milho na cooperativa em seu nome e oferecer a Aline. Jussara repreende Aline por não ter aceitado a proposta de Antônio, com receio do que possa acontecer com sua filha. Graça segue a orientação de Irene e tenta engravidar de Daniel. Mara entrega as sementes para Aline e diz que foi o filho de Antônio quem comprou para ela.

Hélio pergunta qual o sobrenome da família de Romeu. O garoto inventa outro sobrenome. Patrick e Téo observam Julieta caminhando no Lado Torre. Patrick sugere acompanhar Julieta até casa dela. Chegando na residência, Julieta e Patrick esbarram com Romeu. No portão da casa, a sós, Patrick pergunta o que o Romeu quer com a Juli. Telma leva as filhas até o Armazém Vila das Flores para fazerem compras. Na frente do comércio, ela enxerga Daniel andando de skate e decide falar com o galã. Dentro do Armazém, Karen grita com Ellen. Lívia não gosta da atitude da irmã. Mari observa Telma com Daniel e alerta a mulher que as filhas dela estão discutindo no estabelecimento. Romeu sobe na árvore da casa de Juli e conversa com a garota na varanda.

Eles falam sobre um sentimento que nunca vivenciaram antes e o impasse por eles serem de lados diferentes de Castanheiras. Mais tarde, Leandro explica para Romeu que ele não pode frequentar o CEC. Vera diz que a família Campos é criminosa. Após ser questionada por Julieta, Mari decide revelar o conflito com Vera e a família Monteiro. Vera também conta a briga com os Campos para Romeu, mas com sua versão da história. Patrick nota grupo do Lado Torre na praça e chama os amigos do Lado Vila para confrontá-los. Nath comenta com Ellen que achou um canto sem a marcação do Pedalzera para brincar. Lado Torre e Lado Vila criam discórdia por disputa de espaço na praça. Julieta chega e interrompe.

