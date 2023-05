Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 10

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino foge e acaba sendo picado por um escorpião. Orlando cuida de Marcelino no hospital. Sônia ajuda Antônio a preparar uma surpresa para Aparecida. As crianças acompanham Celeste ao hospital para ter notícias do estado de Marcelino. Orlando explica a Marê que o soro já foi dado a Marcelino, e eles precisam esperar. Aparecida desconfia da viagem de Antônio. Marcelino piora, e Marê e Orlando se desesperam. Gilda se aproveita do estado de Orlando e o abraça. Os freis flagram Gilda e Orlando juntos.

VAI NA FÉ

Theo acalma Lumiar e a leva ao refúgio de Fábio e Dora. Clara recebe um telefonema de Theo para avisar de sua viagem e fica desconfiada. Rafa e Kate namoram no ICAES. Clara e Helena se beijam. Yuri se incomoda com a atenção que Vini dedica a Alice, e Guiga percebe. Wilma questiona Sol sobre o cumprimento do contrato. Jenifer incentiva Sol a assumir seu romance com Lui. Sabrina implica com Simas. Lumiar cuida de Dora. Ben descobre que Kate está namorando Rafa. Fábio é gentil com Theo. Clara convida Bruna e Kate para jantar em sua casa. Bruna reconhece Clara, e Kate se desespera.

TERRA E PAIXÃO

Aline se afasta de Caio e pede para o rapaz ir embora. Lucinda tenta tranquilizar Odilon sobre Anely, sem saber que a irmã se exibe pela webcam em troca de dinheiro. Caio e Daniel conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem que ambos saibam que se referem à mesma mulher. Antônio não admite que Luigi se hospede em sua casa, e Irene sugere a Petra que o italiano fique na pousada. Aline avisa a Antônio que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista, pedindo para divulgar as informações escritas, caso aconteça algo com ela ou com João. Antônio conta a Irene que Aline o ameaçou. Tadeu garante a Aline que ninguém irá ajudá-la na cooperativa.

Vera fala para Bernardo que não tinha ninguém na casa do Alex, e ela fica preocupada ao lembrar de situação similar no passado. Vitor anuncia que os vencedores de melhores fantasias são Lívia e Alex. Téo não suporta o fato. Vera e Bernardo brigam com Romeu por mentir. Amanda e Mari ficam preocupadas com a obra que está sendo construída na frente do Armazém Vila das Flores e espiam de perto para saber o que é o novo comércio. Vitor nota essa cenae cutuca as moças. Mari recebe do correio a revista com a foto de Vera na capa e joga no lixo. Fausto pede a Vera emprego para a filha dele, a Pórcia. Alex diz para Romeu que Rosalina gosta dele e pede para esquecer a menina misteriosa do baile. Romeu vai até o Lado Vila em busca de Juli. Julieta repara na revista com a reportagem da Vera no lixo e questiona a mãe. Fausto conta para Leandro que Romeu foi à festa de Hélio. Dimitri recebe um recado do Pedalzera para um encontro e vai até o endereço.

Julieta procura Romeu no Lado Torre. Romeu descobre o endereço de Juli e vai até o local com flores. Téo desabafa com o padrasto, Enzo, sobre a paquera com Lívia. Ian perde o manual de escoteiro e quando encontra percebe que está danificado. Leon, o leão da sua imaginação, aparece para tranquilizá-lo. Andando de skate no Lado Torre, Julieta é atropelada por Vera. Romeu vai até a residência de Juli, se depara com Hélio e descobre que a menina é neta do rival do seu avô. Vera tenta cuidar de Julieta e não sabe que ela é filha de Mariana. Julieta tenta se esquivar de Vera, já que a garota conhece a história da adversária da sua mãe. Pedalzera solta um cachorro para correr atrás de Dimitri. Hélio e Clara insistem para Romeu entrar na casa e tomar café, mas ele fica apreensivo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também