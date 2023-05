Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 9

GLOBO

AMOR PERFEITO

Padre Donato se preocupa com a reação de Marcelino à saída de Marê. Cândida confessa a Ione que está manipulando Luís para que ele retorne ao seminário. A mando de Gilda, Sílvio suborna Albuquerque para suspender as investigações sobre a depredação da loja de Wanda. Verônica convence Anselmo a conceder um empréstimo financeiro a Antônio. Orlando convoca Marê a morar com ele. Wanda contrata Frei João para reformar sua loja, e Sílvio se surpreende. Frei Severo repreende a manipulação de Cândida. Júlio convence Marê a morar com ele, e Sônia se preocupa. Frei Severo revela a Marcelino que Marê deixará a Irmandade.

VAI NA FÉ

Theo se enfurece quando Ben vai ao encontro de Sol. Jenifer fica furiosa ao saber que foi Theo quem contratou a banda de Lui. Sol não se lembra do que aconteceu depois que ela entrou no camarim. Hugo pede ajuda ao Pastor Miguel para abandonar a vida de crimes. Lui vai à casa de Sol e se decepciona ao ver Ben. Theo mente para justificar a Clara o show da banda de Lui na empresa. Marcos e Wilma humilham Lui. Sol revela para Jenifer sobre o contrato que foi obrigada a assinar. Lui faz uma live e Anthony e Érika ficam perplexos com o conteúdo. Jenifer faz a aula de desenho de Hugo. Lui é atacado por várias pessoas na internet e perde todos os contratos. Kate flagra Hugo e Jenifer juntos. Ben conta para Lumiar que Theo esteve no show de Lui. Sol tenta animar Lui. Wilma avisa a Ivy e Cidão que eles não receberão salário. Jenifer pede para um professor analisar o contrato de trabalho de Sol. Lumiar tira satisfações com Theo.

TERRA E PAIXÃO

Jussara critica Aline. Gladys concorda em conceder uma licença da escola para Aline. Gentil alerta Jonatas ao perceber o interesse do filho por Aline. Ademir aconselha Caio a esperar passar o luto de Aline, para se aproximar da moça. Cândida alerta Aline sobre Antônio. Lucinda diz a Aline que não é possível a professora entrar na cooperativa. Jonatas alegra Aline, contando que os trabalhadores resolveram fazer um mutirão para consertar a casa dela. Anely conta a Lucinda que Aline defendeu Cristian na escola. Jurecê diz a Caio que o amor abrirá o destino do filho de Antônio. Ramiro pede a Kelvin para descobrir o segredo que existe entre Cândida e Antônio. Angelina fica preocupada ao saber que Daniel também está apaixonado por Aline. Caio beija Aline.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu convida Julieta para dançar, e ela aceita. Patrick identifica Julieta com o menino novo e fica incomodado. Com bomba de fumaça, Patrick atrapalha a dança de Romeu e Julieta. Fanáticas pelo Romeu, Karen e Rosalina procuram pelo amado na festa. Glaucia vê Vera na capa da revista e fica afetada por ser da família e não estar na reportagem. Vera vai em busca de Romeu na casa de Alex e não encontra o filho. Vitor distribui ficha para votação de melhor fantasia. Fausto ganha papel, mas o queima. Nath e Ellen pedem voto para as pessoas. No seu apartamento, Leandro escuta a música da festa. Na porta do evento, a polícia comunica Hélio que um morador reclamou do barulho. Ele desconfia que Leandro fez a denúncia.

Mari pede para o DJ interromper o som do evento, mas Victor diz para Mari não deixar o trauma com a polícia a dominar. Ellen e Nath preenchem vários formulários para ganharem a competição. Em conversa com Daniel e Mariana, Telma toca no assunto da prisão de Mari e a deixa desconfortável. Patrick revela a Hélio que o menino que dançou com Julieta é do Lado Torre. Telma pergunta para Daniel como anda a relação com a ex-esposa, Mari. Ele diz que já aceitou que a relação deles mudou. Amanda flagra Nath e Ellen sabotando a urna. Lado Vila e Lado Torre fazem uma batalha de dança. Romeu e Julieta vão para fora do evento e conversam sobre a vida distintas deles. Fausto observa eles juntos. Nath e Ellen falam para Ian andar com elas. Na pista, Alex e Téo discutem. Julieta se apresenta somente como Juli para Romeu, e ele apenas Rô.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também