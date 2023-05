Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 8

GLOBO

AMOR PERFEITO

Albuquerque insinua que Marê foi o motivo da destruição da loja de Wanda. Fabiano apoia Turíbio, que sofre com a traição da mulher. Cândida sofre com a expulsão de Luís do seminário. Wanda confronta Sílvio sobre o ataque a sua loja. Gaspar parabeniza Gilda pela perda do emprego de Marê. Marcelino se preocupa com Marê e escapa da escola. Celeste encontra Marcelino na loja de Wanda. Marê decide financiar a reforma da loja de Wanda com o dinheiro da joia de família que empenhou. Cândida manipula Luís. Os freis anunciam que Marê terá de deixar a casa de acolhimento.

VAI NA FÉ

Theo reforça com Sheila para fazer as fotos com a banda ao final do show. Ben se espanta quando Jenifer conta que Sol guardou o presente que ele lhe deu quando eram mais jovens. Rafa e Kate se declaram um para o outro. Bruna e Ben assistem ao show de Lui nas redes sociais. Sol se desespera ao saber que foi Theo quem contratou o show da banda. Ben decide ir à casa de show ao ver fotos de Theo com Sol. Sol bebe a água sabotada por Theo. Kate rejeita um presente de Clara ao saber que o mesmo foi usado para conquistar o pai de Rafa. Theo vai ao camarim, e encontra Sol desmaiada. Lui reclama de tirar fotos com a plateia. Wilma se encontra com Marcos no Charles Pierre. Ben não encontra Sol ao chegar à casa de show, e procura por Theo. Clara sugere que Rafa marque um almoço com Bruna e Kate. Orfeu impede Ben e Theo de brigarem. Sol chega dopada em casa, e Jenifer alerta Ben.

TERRA E PAIXÃO

Samuel manda Aline fugir com o filho ao perceber uma ameaça em casa. Jurecê tem visões durante ritual na aldeia indígena. Ramiro e os capangas ateiam fogo à casa de Samuel e Aline. Caio ajuda Aline e João, levando mãe e filho para se esconderem na casa de Cândida. Cândida diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel. Daniel fica noivo de Graça. Irene tenta convencer Antônio de que Daniel deve ser o filho sucessor do marido. Antônio não gosta de saber que Aline está viva. Caio nega para Antônio que tenha ajudado Aline. Antônio orienta Daniel a negociar a compra das terras de Aline. Caio afirma para Angelina que Antônio o culpa pela morte de sua mãe, Agatha. Marino aconselha Aline a não enfrentar Antônio. Aline decide morar no paiol com Jussara e João. Aline deixa claro para Daniel que não venderá as terras para Antônio. Ademir diz a Antônio que sabe o porquê do irmão querer as terras de Aline. Aline demonstra seu propósito em cuidar das terras que herdou de Samuel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Clara Campos explica brevemente para a neta, Julieta, a história do bairro Castanheiras e a divisão entre Lado Vila e Lado Torre. O avô de Romeu, Leandro Monteiro, culpa os Campos pela falta de avanço e comenta com Romeu que o neto vai herdar os negócios da família. No CEC (Centro Esportivo Castanheiras), Téo discute com Alex, seu maior rival. O bairro fica sabendo da festa a fantasia do CEC, em comemoração aos dez anos da instituição e às bodas de ouro de Clara e Hélio. Mesmo não podendo frequentar o CEC, a pedido da família Monteiro, Romeu pensa em ir ao evento. Glaucia agrada Leandro ao máximo por achar que o pai prefere Bernardo. Ellen chama Nath para brincar na rua. As meninas observam Ian falando sozinho. Ellen avista um adesivo da gangue Pedalzera, símbolo que indica que as crianças não podem brincar no local sinalizado. Romeu mente para Vera e afirma que vai estar na casa do Alex.

Chega o dia da festa a fantasia no Centro Esportivo Castanheiras. Patrick se encanta com a fantasia e beleza de Julieta. Mariana fica com ciúmes de Daniel e Telma juntos. Alex leva Ian para a celebração, mas não quer ficar ao lado do irmão. Com imaginação fértil, Ian se depara com um menino com fantasia de dragão e projeta, em sua cabeça, uma ilusão do monstro de verdade. Romeu e os primos Nando e Dimitri tentam entrar de penetras pelos fundos da festa, mas Dimitri não consegue pular o portão. Romeu manda ele voltar para casa. Romeu e Nando entram na quadra do evento e esbarram com Hélio. Romeu olha para Julieta pela primeira vez e sente uma forte emoção. A gangue Pedalzera percebe Dimitri na rua e o persegue. Lívia e Alex conversam, mas Téo nota a namoradinha com o oponente e fica com ciúmes. Julieta mira em Romeu e fica deslumbrada.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também