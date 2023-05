Resumo das novelas

SÁBADO, 6

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê constata que foi Gilda quem a denunciou. Marcelino chora, com medo de que Marê vá embora. Orlando se oferece para ajudar a namorada. Marê explica como Wanda pode administrar sua loja. Gilda tem uma ideia para afastar a ex-enteada da loja de Wanda. Celeste conforta Marcelino. Verônica avisa a Odilon que Turíbio foi para o Rio de Janeiro. Os padres se reúnem para escrever uma resposta para o Bispo. Turíbio encontra Elza e Odilon. Gilda conspira com Sílvio contra Marê. Cândida descobre que Luís foi expulso do seminário e desmaia. Turíbio conta para Fabiano que Elza fugiu com Odilon. Wanda brinda com Sílvio e Gilda ao sucesso de sua loja. Três homens destroem a loja de Wanda.

VAI NA FÉ

Theo atende o pedido de Lumiar. Orfeu chega à casa de show. Jenifer flagra Lui e Sol aos beijos, e tem uma séria conversa com a mãe. A futura advogada desiste de ir ao show de Sol, e Ben fica intrigado. Theo conforta Lumiar. Ben confessa a Jenifer que gostaria de voltar a se relacionar com Sol. A banda de Lui chega à casa de show, e Sheila os recepciona. Sol vê Orfeu na plateia e comenta com Vitinho sobre sua desconfiança. Lumiar adormece, e Theo segue para o evento da empresa. A banda de Lui inicia seu show. Duda confessa que não implicaria se Ben namorasse Sol, e todos se surpreendem. Theo vai ao camarim, sabota a água de Sol e a observa no palco.

TRAVESSIA

