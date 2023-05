Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 5

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda tem uma ideia para prejudicar Marê. Luís promete para Tânia que falará com Cândida. Verônica tenta ligar para Odilon. Albuquerque se recusa a iniciar a investigação sobre o caso de Marê, e Júlio comenta com Érico, que sugere que ele fale com um desembargador. Gilda denuncia a estadia de Marê na Irmandade para o Bispo. Ivan afirma a Luís que irá ajudá-lo a ficar com Tânia. Marê começa a trabalhar na loja de Wanda. Cândida conta para Gilda do emprego de Marê, e a vilã fica revoltada. Cândida flagra Luís e Ivan brigando e tenta descobrir o motivo. Gilda exige que Sílvio obrigue Wanda a demitir Marê. Marê comenta com Neiva que se apegou a Marcelino. Orlando convida Marê para morar com ele. Os padres recebem um telegrama do Bispo.

VAI NA FÉ

Ben tenta convencer Metralha e Donato a se entregar. Simone e Paula são libertadas, e Sol as acolhe. Theo tenta disfarçar a inveja ao constatar o ato heroico de Ben. Hugo chega à igreja para o culto, e todos o repelem, à exceção de Jenifer. Simas reclama da desorganização de Bia. Kate finge para Rafa que nunca esteve no Charles Pierre. Dora pede para Lumiar deixar o refúgio. Theo descobre como ir para os camarins dos artistas na casa de show. Vitinho repete para a banda a exigência do contratante em tirar uma foto com eles ao final do show. Orfeu proíbe Theo de agir contra Sol. Ben e Jenifer consideram ir ao show de Sol. Theo se surpreende quando recebe a procuração assinada por Clara. Lumiar pede para Theo ficar com ela em sua casa.

TRAVESSIA

A Globo não divulgou o resumo do último capítulo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também