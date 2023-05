Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 4

AMOR PERFEITO

Gilda se insinua para Orlando, que a destrata. Ademar repreende Ione. Marê se enfurece ao saber da ousadia da ex-madrasta. Gaspar discute com Gilda. Justino ouve Turíbio falar para Albuquerque que vai para o Rio de Janeiro processar Elza. Tânia marca um encontro com Luís. Marê confronta Orlando sobre a atitude de Gilda. Marê ajuda Wanda com a loja. Cândida leva Luís até a Irmandade. Ivan segue Tânia. Orlando devolve o dinheiro que Gilda pagou em sua fiança. Gilda se enfurece ao ver Marê chegar para jantar com Orlando no Café Concerto. Justino fala de Turíbio à mesa, e Sônia alerta Verônica. Ivan vê Tânia e Luís aos beijos. Cândida conta para Gilda que Marê está morando na Irmandade.

VAI NA FÉ

Clara se emociona ao saber que Rafa está namorando, e Theo faz comentários ofensivos sobre o filho. Ben cuida de Lumiar. Theo se surpreende com a presença de Ben no apartamento de Lumiar, e os dois discutem. Lumiar se encontra com Dora. Lui e Sol trocam declarações amorosas. Rafa ajuda Kate a ir embora, sem que Theo a veja. Bruna leva Simone e Paula ao restaurante onde farão o almoço de despedida com Ben e a família de Jenifer, e a matriarca estranha a presença de dois homens no local. Kate afirma a Jenifer que gosta de Rafa, mas que ainda quer se vingar de Theo. Metralha e Donato anunciam o assalto ao restaurante, e um tiroteio se inicia. Sol se apavora com o ocorrido no restaurante e proíbe a família de ir para o local. Ben invade o restaurante, e Sol se desespera.

TRAVESSIA

A Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo.

