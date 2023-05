Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 3

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar se surpreende com a manchete da Gazeta. Neiva se preocupa com Marê. Júlio e Verônica ficam indignados com a matéria contra Marê. Orlando se enfurece ao ver o jornal e acaba preso depois de confrontar Turíbio. Marê se surpreende ao saber que sua vaga na Companhia Ferroviária foi recusada. Albuquerque é hostil com Orlando. Popó avisa a Júlio da prisão do médico. Gilda comenta com Ítalo que pretende acabar com as parcerias que Marê conseguiu para o Hotel. Marê vê a manchete da Gazeta e fica arrasada. Lívia conta para Marê sobre a prisão de Orlando. Gilda instrui Turíbio a mentir em seu depoimento. Marê e Marcelino tentam animar Orlando. Ione decide ir à delegacia, depois de falar com Gilda. Gilda paga a fiança de Orlando.

VAI NA FÉ

Ben e Lumiar acabam discutindo. Sol comenta com Ben sobre seu passado. Fred revela a Jenifer que gosta de ver Rafa com Kate. Kate pede Rafa em namoro. Lui se prepara para uma entrevista internacional, e Sol fica orgulhosa. Marcos se encanta com Wilma, e a convida para sair. Hugo discute com Kate ao vê-la com Rafa, que começa a passar mal. Sol e Lui namoram. Dora revela para Ben sobre sua doença e pede que ele a ajude a falar com Lumiar. Marcos e Wilma se beijam. Sol e Lui imploram que Érika não divulgue nada sobre o romance dos dois. Ben conta para Lumiar sobre a doença de Dora.

TRAVESSIA

Cidália desiste de visitar Chiara. Dina avisa a Chiara que Guerra mandou reformar o quarto que era de Tonho para o bebê. Brisa mostra a Oto o teste positivo de gravidez. Núbia liga para Rose a fim de saber informações sobre Brisa. Oto convida Dante para ser padrinho de seu filho. Juliana explica a Brisa que o Juiz precisa de informações técnicas para reavaliar o caso do seu DNA. Brisa descobre que espera uma menina. Stenio avisa a Helô que conseguiu a libertação de Moretti. Laís informa a Stenio que eles venceram o caso de Guerra contra Ari. Ari conversa com o policial que esteve presente no dia em que Guerra levou o filho de Débora do hospital, e conclui que a criança é Chiara.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

