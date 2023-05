Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 2

AMOR PERFEITO

Marê entrega o colar para o ladrão, que é surpreendido por frei Severo. Os padres convencem o ladrão a se redimir e devolver os objetos roubados. Tânia fala para Neiva sobre Luís, e Adélia desconfia. Luís inventa uma desculpa para Cândida. Gilda humilha Popó. Gaspar ironiza Gilda. Adélia conta para Gilda que Marê se candidatou a uma vaga para trabalhar na Companhia Ferroviária, e a vilã arma com Turíbio. Frei Severo relembra seu passado e se consola com frei Leão. Marê se sai bem em sua entrevista de emprego. Gaspar estranha a calma de Gilda ao comentar com ela sobre o novo emprego da ex-noiva. Turíbio publica uma manchete na Gazeta difamando Marê.

VAI NA FÉ

Theo tenta cancelar o show com a banda para convencer Lumiar. Clara se desculpa com Helena por tê-la beijado. Wilma é convidada para fazer uma participação em uma novela. Clara convida Helena para almoçar. Lui prepara uma tarde de relaxamento para Sol. Paula vê Helena com Clara e tira satisfação. Guiga e Yuri se beijam, Vicente e Aline filmam. Ben se surpreende com a revelação que Simone faz sobre Lumiar. Paula comenta com Simas que sente saudades do Rio de Janeiro. Simone questiona Lumiar sobre a possibilidade de ela reatar o casamento com Ben. Sol estranha o figurino enviado pelo contratante do novo show. Theo pega a planta da casa de show. Ben e Lumiar se beijam.

TRAVESSIA

Bia explica a Brisa como seu organismo pode apresentar a existência de dois DNAs. Juliana avisa a Brisa que pedirá ao Juiz a reavaliação do caso de DNA da cliente. Marineide fica emocionada ao ver Karina entrando na escola. Ari comenta com Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora. Depois de uma passagem de tempo, Chiara aparece com a barriga de seis meses de gestação, emocionada ao escutar Vera conversando com Júlia sobre o bebê. Guida e Guerra reatam o namoro. Laís e Monteiro comentam sobre a melhora de Theo. Cidália chega ao prédio de Chiara e observa Júlia, com barriga de grávida, se despedindo de Vera.

