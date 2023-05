Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 1

AMOR PERFEITO

Júlio impede Marê de avançar contra Gilda. Luís inventa uma desculpa para se afastar de Cândida e procurar Tânia. Gilda surpreende Popó, Marê e Júlio em sua sala. Marê arranca o colar de sua mãe do pescoço de Gilda. Luís e Tânia se beijam. Gaspar tenta convencer Gilda a esquecer a história do colar da mãe de Marê. Luís conta para Tânia que foi expulso do seminário. Verônica estranha que Érico tenha desistido de se demitir do Grande Hotel. Gilda contrata um homem para roubar o colar de Marê. Luís volta para casa e se assusta com Cândida. Marcelino sente medo da chuva e pede para dormir com Marê. O ladrão invade a Irmandade e rende Marê e Marcelino.

VAI NA FÉ

Lumiar redecora seu apartamento. Simone e Paula, mãe e irmã de Ben, conhecem Jenifer e sua família. Ben pega com Antônio o verdadeiro resultado do exame de DNA e rasga o envelope, sem abrir. Jenifer fica nervosa ao saber por Sol que Theo pode ser seu pai. O juiz revela o resultado do exame de DNA, e Theo fica furioso. Ben sai para comemorar com Sol e Jenifer. Lui faz uma coletiva para o lançamento de seu novo clipe. Theo decide contratar a banda de Lui. Sol e Lui namoram escondidos. Orfeu exige que Theo libere suas mercadorias ilícitas para deixar o show da banda de Lui acontecer na empresa. Theo pede que Clara assine uma procuração em seu nome. Lumiar exige que Theo cancele o show com a banda de Lui.

TRAVESSIA

Oto diz a Brisa que conversará com Bia. Guerra se recusa a falar de Débora para Chiara. Cidália avisa a Guerra que a prisão de Moretti foi mantida. Ari comenta com Gil sobre sua intenção em descobrir se Guerra teve algum envolvimento com a morte de Débora. Joel apoia Karina. Guida tenta reatar com Guerra. Ari fica sabendo por Dante que Cidália e Guerra tentaram impedir que Sara obtivesse informações de Débora nos arquivos do hospital. Karina se emociona com o apoio que recebe dos colegas da escola. Caíque apresenta sua noiva Luana para Cotinha, dizendo que ela é assexual como ele. Bia escuta a conversa de Brisa com Sara sobre as previsões da cigana.

