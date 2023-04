Resumo das novelas

SÁBADO, 29

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda e Gaspar recebem os cumprimentos dos presentes na cerimônia. Marê e Marcelino brincam juntos. Orlando é vítima de racismo no hospital. Gilda não aceita a demissão de Érico. Érico termina seu romance com Romeu. Ivan se insinua para Tânia, que o repele. No seminário, um padre flagra Luís com um livro proibido e o leva até o reitor.

Marcelino faz um pedido inusitado para Marê. Marê e Orlando compartilham dos sentimentos por Marcelino. Marê encontra uma foto antiga de sua mãe, usando o colar que Gilda roubou, e mostra para Frei Severo. Luís chega para o noivado de Gaspar e Cândida se surpreende. Marê vê Gilda com o colar de sua mãe.

VAI NA FÉ

Luiz quer que Antônio desista da fraude. Theo ajuda Lumiar a apagar as lembranças de Ben em seu apartamento. Bruna tenta convencer Antônio a manter o acordo e alterar o exame. Lumiar deixa de usar sua aliança de casamento, e Ben nota. Theo humilha Clara após falar com Orfeu. Guiga convida Yuri, Bela, Jenifer e outra pessoas do Icaes para uma festa em sua casa. Helena convida Clara para sair. Kate vai à casa de Rafa. Jenifer muda o visual e recebe um elogio de Eduardo. Dois homens desconhecidos tentam flertar com Clara e Helena. Kate e Rafa se beijam. Yuri descobre que Guiga foi paga para usar todos os presentes na festa em uma publicação. Para afastar os dois homens desconhecidos, Clara surpreende Helena com um beijo.

TRAVESSIA

Laís avisa a Stenio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Stenio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

