Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 28

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê não se conforma com a legitimação do testamento de seu pai. Sônia discute com Ademar. Marcelino tenta escrever uma poesia para Aninha. Júlio apoia Marê, e Orlando tenta disfarçar o ciúme. Gaspar ameaça Gilda. Érico chora ao conversar com Verônica. Marcelino sonha com Aninha. Júlio fala com Mirtes no cartório de Belo Horizonte, e alerta Marê, que se desespera. Os padres decidem acolher Marê na Irmandade, e Marcelino fica radiante. Gilda expulsa a ex-enteada da mansão, e padre Donato a leva para a Irmandade. Marcelino recepciona Marê, que fica emocionada. Gilda nomeia Gaspar vice-presidente do Grande Hotel e anuncia o noivado dos dois.

VAI NA FÉ

Antônio colhe o material de Theo. Jenifer e Kate esperam o resultado do teste de gravidez. Lumiar questiona Ben sobre o telefonema para Antônio. Jenifer e Tatá terminam o namoro. Sol chega à mansão transtornada, e Lui tenta acalmar a parceira. Ben revela à Lumiar que Theo abusou de Sol. Lui se oferece para ir com Sol até a clínica. Rafa sofre uma crise de ansiedade na faculdade, e Kate se preocupa. Lui e Sol chegam para a gravação do clipe. Kate flagra Jenifer assistindo a um vídeo de Eduardo. Clara se atrapalha com o trabalho que Theo lhe oferece no escritório. Ben entrega o dinheiro para Antônio. Clara leva Rafa ao psiquiatra. Lumiar avisa a Theo que não quer mais vender seu apartamento. Luiz informa a Antônio que não consegue fazer a alteração do exame no sistema, e que o mesmo precisará ser refeito.

TRAVESSIA

Bia percebe que Oto escolheu ficar com Brisa. Joel e Marineide se desesperam à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Helô que encontre Karina. Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha.

Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que esteve conversando com Júlia no apartamento que a filha de Guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre as barrigas de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

