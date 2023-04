Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 27

AMOR PERFEITO

Gilda exige que Érico confirme a avaliação do perito. Orlando tenta consolar Marê. O médico afirma para Frei João que provará a inocência de seu pai. Érico não conta para Marê sobre a ameaça de Gilda. Sônia se martiriza com os comentários hostis de Justino. Marê demite Gaspar, que finge indignação. Marê e Júlio levam o falso perito, Jackson, ao encontro de Érico. Albuquerque tenta convencer Turíbio a desistir de denunciar Elza. Ademar vai atrás de Sônia no cemitério. Érico escreve o laudo para Jackson. Gilda obriga Érico a legalizar o falso testamento de Leonel.

VAI NA FÉ

Ben tenta tranquilizar Sol. Theo é hostil com Helena. Rafa elogia Clara. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Antônio pede dinheiro para fazer o serviço. Theo leva Clara para trabalhar no galpão. Lumiar avisa a Theo que ele não poderá ir à clínica no mesmo horário que Ben, Jenifer e Sol. Fred conta para Jenifer que Tatá está trabalhando no Bar do Simas. Ben e Jenifer recolhem o material para o exame de DNA. Jenifer pensa estar grávida de Tatá e confidencia a Kate. Lumiar ouve Ben falando ao telefone e fica desconfiada. Sol chega à clínica para colher o material para o exame, e se apavora ao encontrar Theo.

TRAVESSIA

Chiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Helô, que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Helô lhe mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto.

Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso, e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entram para ver Tonho, deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado. Oto e Brisa se abraçam e se beijam.

