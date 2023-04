Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 26

AMOR PERFEITO

Gilda e Gaspar confabulam contra Érico. Justino se alegra com a volta de Mindim. Gilda e Gaspar ameaçam Érico, que passa mal e é levado para o hospital. Marê acompanha Érico na ambulância, e se surpreende quando o advogado fala o nome de Gilda. Anselmo não gosta de ver a preocupação de Verônica com Érico. Justino é hostil com Sônia. Marê questiona Gilda sobre o mal-estar de Érico. Verônica percebe o incômodo de Orlando ao ver Marê e Júlio conversando. Gilda invade o hospital e ameaça Érico.

VAI NA FÉ

Kate pergunta sobre o pai de Rafa. Theo faz uma oferta para o apartamento de Lumiar. Wilma não deixa Lui e Fábio conversarem. Hugo se oferece para dar aulas de desenho na igreja. Ben avisa à Lumiar que fará o exame de DNA com Jenifer. Tatá vê o vídeo com os candidatos que perderam a vaga para bolsa de estudos no Icaes. Bruna conversa com Antônio, o funcionário do laboratório que será indicado por Ben. Tatá se entrega para o reitor da faculdade. Lumiar informa a Theo sobre o exame de DNA. Helena incentiva Clara a ser mais independente. Sol ouve Ben falar com Jenifer sobre fazer o exame de DNA e se desespera.

TRAVESSIA

Brisa perdoa Rudá, mas diz que não poderá retirar a queixa contra o menino. Tininha conta a Brisa que Creusa foi sequestrada. Núbia conta a Adalgisa que recuperou a venda. Helô avisa que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa. Pilar dá as coordenadas a Helô para a delegada salvar Creusa.

Leonor comenta com Cotinha que tem algo estranho acontecendo com Chiara e Júlia. Isa avisa à família que um menino da escola disse que viu uma foto íntima de Karina. Os policiais conseguem resgatar Creusa e prender Pilar e seus comparsas. Ari descobre que o homem chamado Maurício, para o qual Zezinho fez o serviço, é Moretti.

