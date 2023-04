Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 25

AMOR PERFEITO

Marê e Érico confrontam Gilda. Gilda inventa uma história para justificar a feitura do testamento de Leonel. Marê conversa com Érico e Júlio sobre a veracidade do testamento. Marê descobre que o cofre da mansão está vazio. Orlando discute com Gilda. Justino se preocupa com o sumiço de Mindim.

Marê descobre que Gaspar enganou Neiva para invadir a mansão com Gilda. As crianças encontram Mindim machucado e o levam até Orlando. Érico se compromete a chamar um perito para avaliar o suposto testamento de Leonel. Orlando apoia Marê. Gilda invade o quarto de Érico, e encontra a carta e o postal de Romeu.

VAI NA FÉ

Ben tira satisfações com Theo. Sol incentiva Lui a abraçar Fábio. Bruna conta para Ben que Sol decidiu se afastar quando percebeu que Theo também poderia ser o pai de Jenifer. Lumiar cuida dos ferimentos de Theo. Rafa convida Kate para ir à sua casa, e Jenifer a repreende. Clara desconfia quando Theo avisa que está na casa de Lumiar cuidando de um ferimento causado por Ben. Wilma bebe um chá alucinógeno no refúgio e vê Lui e Sol se beijando. Ben fala com Bruna que teve uma ideia para afastar Theo da vida deles. Theo reclama ao saber que uma possível namorada de Rafa irá em sua casa. Bruna aprova a sugestão de Ben. Kate chega à casa de Theo.

TRAVESSIA

Creusa aparece no vídeo identificada como o mapa das joias. Dante conta a Ari que descobriu quem é Zezinho. Guerra manda Dina devolver a Núbia o documento que certifica a devolução da venda da mãe de Ari. Ari diz a Cidália que eles não resgataram todas as folhas assinadas por Guerra. Leonor estranha a rapidez com que Chiara assina o contrato do apartamento.

Guida aceita comprar dólares em seu nome para Moretti, em troca de dinheiro. Pilar aparece no vídeo para Helô e Stenio, ameaçando matar Creusa. Dina devolve a venda para Núbia. Júlia diz a Chiara que a amiga não conseguirá esconder a gravidez de si própria. Cidália alerta Guerra para ambos se preparem contra as próximas falcatruas de Ari. Pilar ameaça Creusa, e Helô decide ceder à chantagem da bandida.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

