Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 24

GLOBO

AMOR PERFEITO

Érico se afasta antes de ser visto por Gilda e Gaspar. Turíbio persegue Elza e Odilon. Gaspar cobra sua recompensa de Gilda. Ione espalha a fofoca sobre Elza e Odilon pela cidade. Érico finge surpresa ao ver Gaspar chegando ao Grande Hotel. Marê, Marcelino, Orlando, Manoel e os padres se divertem durante o piquenique. Verônica conta para Júlio que ajudou Elza e Odilon a fugir. Gilda fica tensa quando percebe que Érico a viu com Gaspar. Júlio pede Sônia em namoro, e Justino fica arrasado. Gilda mostra um suposto testamento de Leonel para Marê e a diretoria do Grande Hotel.

VAI NA FÉ

Tatá tenta convencer Jenifer a não denunciá-lo. Yuri e Bela decidem procurar as pessoas que ficaram na lista de espera para receber uma bolsa de estudo. Wilma questiona Lui sobre seu relacionamento com Sol. Wilma implica com Dora, que tenta manter a calma. Simas avisa a Ben que não testemunhará na audiência de paternidade. Lui decide entrar na igreja para assistir à apresentação de Duda e constrange Sol. Kate e Rafa interagem na frente da câmera fotográfica. Tatá se preocupa ao constatar que Yuri e Bela sabem da fraude que ele cometeu. Bruna revela para Ben por que Sol tem pavor de Theo. Simas chama Ben para ir ao bar se encontrar com ele e Theo. Lumiar mostra o apartamento para um casal. Ben agride Theo.

TRAVESSIA

Helô e Stenio não encontram Creusa. Yone avisa a Helô que terá que liberar Ari por causa do habeas corpus. Guida implora a Brisa para não processar Rudá. Leonor diz a Cotinha que descobriu que Guerra não viajou no ano em que Chiara nasceu. Pilar e seus comparsas estão com Creusa como refém. Karina se desespera ao saber que Joel confrontará Bruna.

Helô deduz que os bandidos raptaram Creusa. Dante oferece apoio a Ari, com a condição de que não minta. A atriz Bruna diz a Joel que não conhece nenhuma Karina. O pedófilo chantageia Karina, dizendo que venderá as fotos e vídeos da adolescente. Stenio e Helô acessam pela TV o link enviado pelos bandidos e se deparam com Creusa amarrada a uma cadeira.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também