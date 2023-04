Resumo das novelas

SÁBADO, 22

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando e Marê se beijam. Elza repreende Fabiano. Frei Leão lê a carta do palhaço Benjamim com os padres e conta para Marcelino. Sônia afirma que fará Júlio se apaixonar por ela. Frei Leão conforta Marcelino. Sônia destrata Justino. Marcelino fala com Frei Leão que quer encontrar sua mãe. Chega o dia da missa em homenagem a Ângelo. Júlio se preocupa com Sônia durante a missa. Verônica marca com o motorista para esperar Odilon e Elza. Odilon não deixa Turíbio falar mal de Elza. Fabiano vai embora. Marcelino abraça Marê. Turíbio desconfia de Odilon e se encaminha para casa. Odilon arromba a porta para libertar Elza. Orlando e Marê convidam Marcelino para um piquenique. Gilda beija Gaspar e Érico observa os dois.

VAI NA FÉ

Sol e Lui pedem para Ben não contar que os viu juntos. Yuri tira satisfações com Guiga. A diretora da escola de Tatá não passa as informações do rapaz para Jenifer. Guiga se desculpa com Yuri. Bruna ajuda Marlene. Duda convida Ben para ir a sua apresentação. Sol sorri ao ver Ben conversar com Jenifer. Theo se oferece para comprar o apartamento de Lumiar. Wilma publica seu vídeo de resposta na página de Érika e todos se emocionam. Yuri decide denunciar Tatá ao descobrir que ele fraudou a bolsa no Icaes, e Jenifer pede para conversar com o namorado. Lui se oferece para ir à apresentação de Duda com Sol. Wilma se incomoda ao saber que ela e a banda terão que passar a noite no refúgio de Fábio. Jenifer confronta Tatá.

TRAVESSIA

Oto acolhe Rudá. Rudá conta que Stenio viu a foto quando ele colocou no cartaz. Oto ajuda Rudá a comunicar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por Guerra no apart de Ari. Chiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Chiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionado de Stenio, para forçar Helô e o advogado a descerem do prédio e serem recebidos por explosões de bombas.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também