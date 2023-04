Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 21

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando desconversa e beija Marê. Elza desmaia quando Fabiano flagra uma conversa sua com Verônica. Gaspar recebe o dinheiro enviado por Gilda e avisa à cúmplice no Grande Hotel. Orlando atende Elza no hospital. Turíbio revela a Fabiano sobre a carta anônima que recebeu. Odilon visita Elza no hospital e combina a fuga com ela. Anselmo vai à casa de Verônica. Júlio leva Sônia ao cinema. Gaspar paga Mirtes e pega o documento com ela. Frei Leão encontra o boneco de saci de Marcelino. Elza vai para casa com Fabiano. Marê tem uma ideia e vai ao encontro de Orlando. Gilda se faz de vítima para Cândida. Fabiano pergunta se Elza tem um amante. Os padres recebem uma carta do palhaço Benjamim. Marê decide dar uma chance para Orlando.

VAI NA FÉ

Vitinho tenta explicar o desespero de Lui para Wilma. Sol marca de se encontrar com Ben para falar sobre a audiência. Jenifer decide ir à escola que Tatá estudou. Ben simula o interrogatório com Sol e se emociona com seu relato. Wilma decide processar Érika. Sol se desespera quando Ben a questiona sobre Theo. Lui é hostil com Sol quando ela chega para o ensaio. Lumiar entrevista Simas e fica abalada com o depoimento dele sobre Ben e Sol. Jenifer não consegue se entender com Tatá. Yuri descobre que Guiga fez uma postagem sem o seu consentimento. Sol discute com Lui. Ben conversa com Wilma sobre o processo contra Érika. Ben se surpreende com Sol e Lui juntos.

TRAVESSIA

Stenio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna Shuller, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Helô dá ordem de prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Oto diz a Bia que não quer perdê-la. Júlia conta a Chiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

