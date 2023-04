Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 20

AMOR PERFEITO

Gaspar pede a Gilda a quantia exigida por Mirtes. Marcelino não consegue prestar atenção à aula. Gilda exige que o promotor Sílvio arrume a quantia pedida por Mirtes. Padre Diógenes questiona Frei Tomé sobre o boneco de saci de Marcelino. Odilon conta seu plano de fuga para Verônica. Wanda encontra o pagamento que Sílvio recebeu de Gilda. Frei João inicia a reforma na casa de Orlando. Gilda se insinua para Orlando e Marê fica enciumada. Fabiano estranha ao ver Elza trancada em casa e questiona Turíbio. Marcelino reza com Frei Leão para encontrar seu boneco saci. Orlando fica tenso quando Marê o questiona sobre a relação entre Virgílio e seu pai.

VAI NA FÉ

Tatá tenta se aproximar de Jenifer, que o repele. Leonardo e Isabel questionam o filho sobre o comportamento da namorada. Kate repreende Jenifer por procurar um motivo para brigar com Tatá. Rafa prepara Clara para fotografá-la, mas Theo atrapalha os dois. Lumiar se entristece ao saber que Ben irá morar em Piedade. Jenifer discute com Tatá. Lumiar avisa a Theo que precisa preparar as testemunhas para a audiência de paternidade. Bela ajuda Fred a gravar seu pedido de desculpas para Guiga. Lumiar fala para Ben que planeja vender o apartamento deles. Sol avisa que Ben pode chamar Vitinho para testemunhar na audiência de paternidade. Lui fica inseguro ao ver Sol chegar com Ben à mansão. Lui e Sol namoram escondidos. Vitinho insinua que Ben e Sol estão juntos, e Lui fica arrasado.

TRAVESSIA

Oto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Adalgisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio. Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Oto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Karina está se cortando. Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra Guerra. Zezinho diz a Helô que foi Ari quem mandou colocar a bomba no carro de Guerra. Helô decide pela prisão preventiva de Ari.

