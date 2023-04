Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 19

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê discute com Orlando. Júlio é verdadeiro com Sônia, e os dois se beijam. A cabra Sofia pega o boneco do saci de Marcelino, sem que ninguém veja. Sônia estranha o comentário que Gilda faz quando ela a enfrenta. Marê comenta com Júlio sobre sua desconfiança com a demora de Gaspar para voltar de Belo Horizonte. Gaspar seduz Mirtes. Orlando desabafa com Frei João sobre seu pai. Marê flagra Gilda falando com Gaspar ao telefone e comenta com Érico. Frei Tomé finge ser o saci para as crianças. Marcelino se preocupa quando não encontra seu boneco de saci. Frei João incentiva Orlando a contar a verdade para Marê. Mirtes cobra para entregar a Gaspar o documento que ele pediu.

VAI NA FÉ

Sol não consegue se explicar para Marlene. Jenifer e Tatá passam a noite juntos. Ben avisa aos alunos que o vídeo da câmera de vigilância do Icaes já está com a polícia, e todos comemoram. Kate estranha o comportamento de Jenifer. Ben e Lumiar discutem com Ricardo ao descobrirem que ele defenderá o aluno que pichou o Icaes. Jenifer conta para Kate que se arrependeu de ter passado a noite com Tatá. Clara ouve Rafa falar com Kate e fica animada. Ben decide alugar o quarto na casa de Bruna. Os pais de Tatá, Isabel e Leonardo, vão almoçar com a família de Jenifer. Hugo observa Rafa chegar à casa de Kate. Jenifer questiona Tatá sobre sua bolsa de estudos.

TRAVESSIA

Rudá fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa estar sendo acusada de sequestradora, e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari, diante da recusa do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Oto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís. Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara. Helô comenta com Creusa que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Oto se ele se arrependeu de estar com ela.

