Resumo das novelas

AMOR PERFEITO

Albuquerque se recusa a procurar Marcelino. Rosa ajuda Marcelino a se esconder. Gilda manda Gaspar tirar Neiva da mansão. Érico vê Geraldino abordar Gilda na frente do hotel. Gilda rouba o cofre da mansão. Marcelino diz a Rosa que precisa ir ao banheiro e ela pede para Toninho parar o carro. Justino fala mal de Sônia para Júlio.

Gilda entrega um maço de dinheiro para Érico para saldar as dívidas dela com o hotel. Toninho encontra Marcelino. Érico comenta sua desconfiança de Gilda com Verônica. Gilda queima a escritura da mansão com o nome de Marê. Marcelino volta para a irmandade. Júlio tenta falar com Sérgio, seu amigo policial. Marê e Orlando descobrem que Gilda é uma golpista.

VAI NA FÉ

Clara pergunta a Sol se Theo é o pai de Jenifer. Jenifer percebe a aflição de Ben à espera do resultado da revisão criminal de Josué. Sol garante a Clara que Theo não é o pai de sua filha. Ben comunica a Helen a sentença de Josué. Bruna revela a Marlene que Sol e Ben namoraram quando eram jovens. Jennifer, Yuri, Bela e outros alunos do projeto de revisão criminal se retiram da sala quando Lumiar entra para dar aula.

Lui é frio com Sol. Lumiar pede para conversar com Jenifer. Ben leva Josué ao Icaes para comemorar com os alunos do grupo de revisão criminal. Kate muda seu visual e marca um encontro com Jenifer. Yuri se irrita com uma brincadeira que Tatá faz sobre ele e Vini. Kate revela a Jenifer que Theo pode ser o seu pai.

TRAVESSIA

Ari confessa a Núbia que roubou as ações de Guerra. Núbia decide voltar para Mandacaru. Gil diz a Ari que o amigo tem problema de identidade. Brisa conta a Vandami que Ari não a prejudicou no depoimento que deu ao delegado sobre sequestro de crianças.

Moretti finge para Stenio que está passando mal para fugir de Zezinho. Adalgisa fica surpresa ao ver Núbia de volta a Mandacaru e com intenção de se desfazer de seu quiosque. Helô avisa a Stenio e a Laís que Guida emprestou dólares para Moretti pagar dívida de jogo. Chiara encontra Ari, ao sair para dar seu depoimento na delegacia.

