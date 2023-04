Resumo das novelas

SÁBADO, 1

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê e Orlando se amam, mas a mulher afirma que viverá apenas para encontrar seu filho. Orlando e Marê decidem contatar Alice para saber de Ângelo. Marê reencontra os freis e padres. O circo chega à cidade, e Marcelino foge da Irmandade para procurar sua mãe entre os artistas. Orlando enfrenta Gaspar. Érico se desculpa com Marê e promete ajudá-la a retomar a presidência da empresa de seu pai. Gaspar alerta Gilda sobre a proximidade entre Érico e Marê. Padre Donato e Frei Leão encontram Marcelino e o confortam. Catarina decide deixar a cidade. Orlando encontra Alice. Marê é eleita a nova presidente do Grupo Rubião.

VAI NA FÉ

Lumiar não responde à pergunta de Theo. Dora se incomoda com a presença de Theo no refúgio e passa mal ao tocar nele. Kate brinca com Duda e Meire. Lui compõe uma música, e Wilma o menospreza. Jenifer conversa com Ben sobre o caso do pai de Vitória. Sol se emociona quando Lui mostra parte da música que ele compôs para ela, e eles acabam se beijando. Ben conversa com Josué, pai de Vitória, e se empolga quando Jenifer descobre uma brecha para que eles revisem o caso. Guiga questiona Jenifer sobre o baile funk próximo à sua casa. Theo se afasta com Lumiar de uma cerimônia e Dora se preocupa. Jenifer encontra um presente que Ben deu para Sol quando eram namorados. Theo entra escondido com um vinho no quarto de Lumiar. Jenifer pede para Kate levá-la ao baile funk. Theo consegue a informação que queria sobre Sol com Lumiar.

TRAVESSIA

Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de Guerra se o ex-marido lhe entregar a guarda de Tonho. Núbia reage quando Gil confirma que Ari pode ser preso. Helô diz a Stenio que sabe que Moretti está sendo chantageado. Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de Guerra na história da paternidade de Moretti. Guida avisa à família que irá se casar. Cidália comunica a Guerra que cuidará do contrato de casamento do empresário com Guida. Laís revela a Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. Oto aconselha Caíque a sempre contar que é assexual no início de um relacionamento. Guerra avisa a Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também