Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 29

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê e Orlando confrontam suas mágoas, e a moça revela que deu à luz um filho dos dois. Gilda e Gaspar comemoram a morte de Ronaldo. Cândida incentiva Verônica a ficar com Érico, e Anselmo se incomoda. Orlando garante a Marê que encontrará o filho dos dois. Júlio informa a Marê sobre a execução de Ronaldo, mas diz que voltará a falar com Catarina. Sônia exige que Ademar e Justino a deixem em paz. Orlando se hospeda no Grande Hotel Budapeste, e Gilda e Gaspar o reconhecem. Lívia se preocupa com o comportamento de Tobias. Júlio pressiona Catarina, que confessa que não foi Marê quem assassinou Leonel.

VAI NA FÉ

Sol garante a Jenifer que Ben não é seu pai e implora que ela se afaste do advogado. Theo defende Lumiar para Ben. Sol tenta falar com a esposa de Ben. Lumiar pede ajuda a Dora para participar de um ritual comandado por ela. Jenifer vai escondida para a casa de Ben e se decepciona ao encontrá-lo com Theo e Simas. Sol se desespera ao perceber o sumiço da filha mais velha. Clara incentiva Rafa a sair de casa para fotografar. Hugo pede para Jenifer dar um presente dele para Kate. Sol discute com Jenifer e liga para Ben. Lui se angustia com a demora de Sol para chegar à mansão. Sol vai à casa de Ben e ele afirma que fará um exame de DNA com Jenifer.

TRAVESSIA

Guerra sente pena de Núbia e diz que ela está enganada sobre o filho. Helô avisa a Laís que Theo foi encontrado e será levado para o Rio pelos policiais. Guerra fica confuso quando Chiara pede para viajar para a cidade onde a mãe morava. Ari reage ao saber que Núbia devolveu as ações para Guerra. Helô repreende Theo. Brisa fica indignada quando a cigana diz que ela não é mãe de Tonho. Moretti pede dinheiro emprestado a Guida para pagar a chantagem de Zezinho. Leonor conclui que Ivan não é filho de Moretti depois de conversar com Dante e Sara, e ameaça expor o que descobriu para Guida.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também