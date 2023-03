Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 27

AMOR PERFEITO

Orlando confessa a Estevão que nunca conseguiu esquecer Marê. Gaspar ameaça Catarina. Marcelino questiona os freis e padres sobre Rosa, acreditando se tratar de sua mãe. Gilda exige que Gaspar encontre Ronaldo e se livre do ex-funcionário. Marê sofre por não estar junto a seu filho. Os freis e padres admiram o desenho que Marcelino fez sobre sua família. Júlio confronta Érico sobre sua atuação no caso de Marê. Tobias implica com Marcelino. Anselmo não gosta da aproximação de Érico e Verônica. Odilon pede que Elza assuma o relacionamento dos dois. Orlando chega ao Brasil.

VAI NA FÉ

Jenifer questiona Ben sobre sua tatuagem e revela que sua mãe tem uma igual. Sol faz sucesso durante a apresentação no programa. Ben se surpreende com a possibilidade de ser pai de Jenifer. Wilma afirma a Vitinho que não vai deixar Sol e Lui ficarem juntos e exige que o produtor a ajude. Ben diz a Jenifer que precisa conversar com Sol. Lumiar revela para Ben que sabia que Jenifer era filha de Sol. Ben procura Theo. Lumiar liga para Dora, que se preocupa com o estado da filha. Theo se surpreende com a notícia de que Ben pode ser o pai de Jenifer. Vitinho revela que Sol e Lui se beijaram e Wilma fica furiosa. Theo se oferece para acompanhar Ben. Lumiar não consegue avisar Sol da visita de Ben e chora nos braços de Dora. Sol conversa com o pastor sobre seu envolvimento com Lui. Ben chega para falar com Sol.

TRAVESSIA

Chiara se desvencilha de Ari e avisa a Dina que está sendo seguida por ele. Guerra manda Ari sair de perto da filha. Núbia grava, com má intenção, uma conversa entre ela e Brisa, em que a moça dá a entender que depôs na delegacia contra Ari a mando de Guerra. Guida, sem ser vista, observa Guerra mexendo em uma arma. Talita e Leonor discutem. Ari tira uma foto de Brisa conversando com Guerra, para entregar ao delegado junto com a gravação feita por Nubia. Helô fica intrigada ao saber que Tininha viu Pilar e percebe que essa última mentiu para Creusa. Laís e Monteiro ficam preocupados ao perceber que Theo não está em casa. Guerra diz a Guida que por sorte ele não se encontrou com Ari.

