Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 17

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Resumo do último capítulo não divulgado pela emissora.

VAI NA FÉ

Lumiar implora que Theo não conte para Ben que Jenifer é filha de Sol. Kate descobre que Theo está na festa do filho. Rafa fica atordoado com a presença dos convidados. Theo tira uma foto sua com Jenifer. Lumiar não gosta quando Theo oferece um trabalho para Jenifer.

Theo discute com Rafa. Vitinho avisa que Lui fará uma participação em um programa de televisão. Kate recebe Hugo e manda uma foto dos dois para Theo. Ben se encontra com Sol na mansão de Lui e Fábio percebe a conexão entre eles. O pai de Guiga é preso novamente. Theo revela a Lumiar sua paixão por Sol. Jenifer mostra para Kate a foto dela com Theo.

TRAVESSIA

Moretti pede ajuda a Cotinha e Leonor. Karine continua enviando fotos suas para Bruna, sem saber que por trás da falsa atriz age um pedófilo. Chiara escuta uma conversa de Guida com Leonor sobre Débora, e pergunta a Guerra sobre a história de Moretti ter abandonado a moça grávida. Guerra diz à filha que não conheceu Débora. Gil avisa a Ari sobre as notas que Moretti está soltando na internet, insinuando seu possível envolvimento no atentado contra Guerra. Talita estranha o jeito de Caíque com ela e acaba achando que tem alguma coisa errada consigo. Isa flagra Theo pegando o laptop. Seguranças impedem Ari de se aproximar de Guerra.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

