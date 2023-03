Resumo das novelas

SÁBADO, 11

MAR DO SERTÃO

Joel leva Candoca e Manduca até o Catende, e José os recebe. Xaviera e Timbó fazem uma proposta para Fubá Mimoso. O Coronel revela a verdade sobre Noé e Deodora para Tertulinho. Firmino vê Lorena com as cartas de amor, percebe o mal entendido e vai atrás dela para tentar se explicar. Mirinho leva o laptop de Vespertino para José. Laura desiste de trabalhar para Deodora. Laura sofre um acidente de carro. José descobre todas as falcatruas de Vespertino. Márcio Castro se preocupa com Laura. Vespertino flagra Mirinho em sua casa. Ismênia vai embora da fazenda Palmeiral. José procura Fubá Mimoso.

VAI NA FÉ

Lui deixa Fábio entristecido. Érika se desespera com a possibilidade de ser processada. Vitinho se surpreende com a chegada de Anthony ao refúgio. Cristal é seduzida por Lui. Vitinho recebe o diploma do evento do sagrado masculino e todos se emocionam com o seu discurso. Bruna se preocupa com Kate. Anthony e Vitinho ficam juntos. Eduardo e Jenifer quase se beijam.

Theo sugere que Kate faça uma tatuagem. Wilma dá uma lição em Érika. Ben pede para Lumiar revisar o projeto que ele escreveu para o Icaes. Fred se insinua para Bia. Bruna pede conselhos para Marlene sobre Kate. Wilma se recusa a aceitar que Sol pode ajudar Lui. Bruna descobre que Kate está envolvida com um homem casado. Wilma pede para Sol voltar a trabalhar com Lui.

TRAVESSIA

Chiara deixa claro que Ari terá que enfrentá-la. Ari garante a Chiara que não é o autor do atentado contra Guerra. Guida informa a Silene que se casou com Guerra. Laís estranha a reação de Moretti e pergunta se alguém o está seguindo. Montez consegue pegar parte da informação sobre a localização do mapa do tesouro, que estava escondida em um dos tetos da casa de Helô. Cidália pede a Leonor que fique de olho em Gil. Talita é pega de surpresa ao ver que Ari retirou suas coisas da sala que ocupava. Dante diz a Núbia que Ari roubou as ações de Guerra. Guerra avisa a Brisa que o exame de DNA ficará pronto.

