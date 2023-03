Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 9

MAR DO SERTÃO

Márcio Castro avisa a Deodora que a fazenda Palmeiral pertence a ela novamente. Tertulinho fica confuso ao acordar em sua casa na cidade. Deodora revela a Ismênia que se casará com Márcio Castro. Timbó leva Xaviera para morar em sua casa. Candoca descobre que o dinheiro para as obras do hospital foi desviado. Vespertino pede para Eudoro publicar uma matéria sobre o passado de Deodora.

Candoca tira satisfação com Floro sobre o dinheiro para a construção do hospital, e Vespertino culpa Deodora. José expulsa Fubá Mimoso do Catende quando ele se recusa a contar quem o contratou para matá-lo. Xaviera pede para Tertulinho se entregar à polícia antes que José descubra a verdade. José garante a Candoca que os culpados pelo desvio da verba para o hospital devolverão todo o dinheiro.

VAI NA FÉ

Lumiar é grosseira com Marlene e causa estranheza em Ben. Yuri sai da cadeia. Kate repara no descontrole de Jenifer ao ficar perto de Eduardo. Lumiar reclama contrariada quando Ben diz que quer trabalhar com os alunos dela no Icaes. Yuri leva o abaixo-assinado para falar com o reitor do Icaes. Sol conversa com o DJ Be-Air sobre o seu sonho e fica frustrada.

Jenifer conhece Isabel, mãe de Tatá. Yuri, Bela e Ben participam da reunião do coletivo negro. Sol se encontra com Lumiar no escritório. Com dor nas costas, Simas pede ajuda a Theo. Lumiar sugere que Sol conte a verdade para Jenifer, e as duas discutem. Sol deixa a sala de Lumiar e se desespera ao ver Theo.

TRAVESSIA

Joel alerta Karine para o relacionamento com pessoas na internet. Karine é enganada por um pedófilo que se passa por uma atriz oferecendo trabalho. Brisa resolve ir atrás de Tonho. Cidália chama Leonor para ser sua assessora. Lídia avisa a Cidália que Ari irá à empresa. Cema diz a Zezinho que pedirá a Nunes que admita o namorado no bar. Olívia estranha a reação de Moretti. Stenio promete tirar Ari do caminho de Guerra. Moretti concorda com Stenio em refazer o exame de DNA. Chiara apoia Guerra. Ari entra na empresa com uma liminar.

