Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 3

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Na disputa pela arma, Noé é atingindo e Tertulinho se desespera. Xaviera tenta ser gentil com Deodora. Tertulinho expulsa a mãe de sua casa. Xaviera não consegue impedir que Tertulinho seja preso. Lorena e Firmino se beijam. Timbó flagra Rosinha e Tomás juntos por uma das câmeras de Sabá. O coronel vai à delegacia e inocenta Tertulinho.

VAI NA FÉ

Sol canta para atrair clientes e Theo tem uma fantasia com ela mais nova. Orfeu ameaça Sheila. Sol se preocupa ao saber que Jenifer está se aproximando de Ben. Lumiar confirma a combinação com Sol para manter Jenifer e Ben afastados. Eduardo tenta se insinuar para Jenifer, mas ela avisa que tem namorado. Anthony se preocupa com os vídeos de Érika. Jenifer, Bela e Tatá fazem uma banca para recolher assinaturas e impedir que Yuri perca a sua bolsa na faculdade. Lui chega para a jornada do Sagrado Masculino e fica surpreso ao encontrar Fábio. Theo se aproxima de Sol, que fica abalada. Bruna fala com Jairo sobre Theo, e o segurança de Lui aborda o vilão.

TRAVESSIA

Ari pede a Núbia para fazer a mala de Tonho, e pede segredo à mãe. Guida comenta com Cotinha sobra a proposta que recebeu do advogado Prates para alugar sua casa por dois meses. Laís e Monteiro dizem a Isa que o psicólogo informou que o caso de Theo é grave. Moretti diz a Stenio que deseja pedir judicialmente um exame de DNA para a comprovação da paternidade de Ivan. Prates avisa a Ari que alugou a casa de Moretti. Joel não acredita na mudança de Zezinho. Inácia mostra a mansão para Ari e Núbia. Guida se muda para a casa de Guerra. Brisa encontra Bia.

PEQUENA TRAVESSA

Pato decide aceitar o emprego oferecido por Geraldo. George diz a Júlia que já descobriu seu segredo e promete que não contará para ninguém. Ele também aproveita o momento para pedir desculpas a ela por ter dito que estava apaixonado por ela e agradece sua ajuda na reconciliação com Fernanda. Rafael conversa com Caio e agradece por sua ajuda no treinamento. Heloísa sonha com a fortuna da tia e espera ansiosa a leitura do testamento. Amália e Rafael decidem assumir o namoro e pensam como farão para contar aos filhos. Guerra faz perguntas a Baby e Pato sobre Mercúrio. George lê o testamento de Edna para todos os presentes.

Débora e Heloísa ficam decepcionadas, pois Edna acaba deixando toda sua fortuna para um Centro de Recuperação de adolescentes a ser administrado por Cícero e coordenado por Helena e Geraldo. Júlia fica emocionada com a caixinha de música deixada por D. Edna. Heloísa vai embora furiosa e diz que vai impugnar o testamento. Heloísa, histérica por causa da leitura do testamento, conversa com Débora e diz à filha que a única saída é chantagear Alberto pedindo muito dinheiro em troca do divórcio antes que ele descubra que não está grávida. Célia ouve a conversa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também