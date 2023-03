Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 2

GLOBO

MAR DO SERTÃO

José pede para Fubá Mimoso contar quem o contratou para matá-lo. Xaviera sugere que Tertulinho doe terras que estão ociosas. Lorena avisa a Padre Zezo que José está bem e que Fubá Mimoso se arrependeu. Noé conta para Deodora que aceitará o dinheiro do coronel e ela implora que Pajeú o mate.

Deodora manipula Tertulinho, que vai atrás de Noé. Catão e o coronel preparam uma emboscada para Noé, que chega armado para o encontro. Tertulinho encontra Noé e os dois se enfrentam. A arma de Noé dispara enquanto ele está agarrado a Tertulinho.

VAI NA FÉ

Bruna confronta Theo, que a trata com hostilidade. Anthony posta um vídeo de Érika falando de Lui. Sol não consegue cantar para vender as quentinhas por causa de Theo. Lui se entristece ao ver o vídeo de Érika. Orfeu convence Theo a fazer um negócio ilícito. Érika furta a agenda de Wilma. Theo se esconde quando vê Guiga na porta de seu apart discutindo com Kate. Vitinho tem uma ideia para tentar ajudar Lui e o inscreve no evento de Julião. Clara procura Lumiar. Jenifer é assediada no ônibus, e Eduardo a ajuda. Yuri recebe uma mensagem pedindo para comparecer à delegacia. Sol fica tensa com a presença de Theo novamente em seu local de trabalho. Yuri é preso injustamente, e Lumiar e Ben assumem o caso. Lumiar teme o entrosamento entre Ben e Jenifer.

TRAVESSIA

Núbia não gosta de ver Brisa na festa. Stenio diz a Helô que Moretti quer atribuir a Guerra a paternidade de Ivan. Leonor percebe o interesse de Talita por Caíque. Brisa discute com Ari e acaba jogando o rapaz na piscina. Brisa vê Oto chegando à festa com Bia e conclui que ele era o pierrô.

Brisa envia um vídeo para Guerra, pedindo desculpas por seu comportamento na festa. Oto comenta com Dante que não confia em Guida. Guerra não se sente bem e no hospital fica sabendo que terá de fazer nova cirurgia. Ari dá a entender a Gil que o projeto do casarão não terá o resultado esperado por Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

George comunica a Fernanda que organizou um jantar em família para comemorar a reconciliação e diz que convidou Júlio. Júlia volta para casa com Caio e encontra Alberto almoçando com seu pai. Rafael conta que acaba de ganhar a ação que moveu contra a empresa onde trabalhava. Júlia beija Alberto para agradecer o que fez por seu pai. Débora diz a Alberto que devem aproveitar o jantar na casa de seu pai para dar a todos a notícia da gravidez. Durante o jantar, Fernanda e George comunicam a todos que se reconciliaram. Alberto brinda pela felicidade dos pais e Débora não perde a chance de dizer a todos que está grávida.

Júlio não consegue esconder sua decepção. Zelão diz a Samurai que conseguiu capturar a mulher que tentou passá-lo para traz. Helena tenta consolar Júlia e garante que seu neto a ama. George conta para Fernanda que Júlio e Júlia são a mesma pessoa. Pilar conversa com Hugo e diz ao irmão que ele pode ser o pai do filho que Débora está esperando. Samurai se prepara para eliminar a mulher misteriosa. Celine ataca Zelão com uma garrafa e ele perde os sentidos. Mercúrio volta a discutir com Pato e o acusa de ser traidor. Samurai atinge Zelão com um punhal e o mata pensando que era a mulher que o roubou. Celine fica escondida atrás do carro enquanto Samurai a procura.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também