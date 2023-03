Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 1

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Candoca se coloca entre José e Fubá Mimoso, mas não consegue afastar os dois. Xaviera leva Tertulinho para se confessar com Padre Zezo. Xaviera questiona Tertulinho sobre sua confissão. José domina Fubá Mimoso. Lorena tenta consolar Candoca. Maruan e Labibe chegam a São Isidro.

José teme que Candoca não o perdoe. Lorena conta com admiração para Labibe os feitos de Firmino. Maruan agradece Firmino por cuidar de José. José e Candoca se reconciliam. Fubá Mimoso declara sua devoção a José.

VAI NA FÉ

Lumiar se enfurece com Theo. Lui tenta se explicar para Érika, que fica decepcionada. Ben procura Sol nas redes sociais e desiste quando Lumiar chega em casa. Rafa tenta convencer Clara a fazer terapia. Lui não consegue ficar com Carmem e se preocupa. Theo leva Kate até um apart hotel e ela fica deslumbrada. Érika não deixa que Ivy conte para Anthony sobre o problema de Lui. Fábio e Dora acertam com Julião um evento no refúgio. Carmem, Ivy e Érika implicam com Lui, que desiste de fazer o clipe. Sheila conta para Theo onde Sol trabalha vendendo quentinhas. Érika decide se vingar de Wilma. Theo aparece no local de trabalho de Sol.

TRAVESSIA

Ari inventa para Guerra que resolveu mandar as ações para o padre de Mandacaru. Ari diz a Gil que fará a doação para o padre, com receio de Cidália descobrir. Helô comenta com Yone que sua experiência lhe diz que foi Moretti quem plantou a bomba no carro de Guerra. Chiara entrega o convite do casamento com Ari para Brisa. Oto recebe o convite de casamento de Chiara, enviado por Guerra. Creusa acompanhará Brisa no casamento de Ari. Isa marca uma sessão com psicólogo para os pais. Dante rasga o convite de casamento que recebeu de Ari. Ari reage ao ver Brisa entrar na festa de seu casamento com Chiara.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto conversa com o amigo e confessa que ficou arrasado com a notícia de que Débora está grávida, pois agora não poderá se separar dela. Baby encontra as joias roubadas por Mercúrio. Fernanda e George passam a noite juntos. Ele insiste para que voltem a viver como marido e mulher, mas ela diz que ainda não está preparada para viver uma vida a dois. Celine passa a noite trancada no galpão e é ameaçada por Zelão. Baby devolve a Mercúrio a joia que ele lhe deu e o acusa de tê-la roubado. Alberto faz perguntas ao Dr. Raul sobre a gravidez de Débora. Mercúrio vê Júlia e Caio conversando e jura que desta vez vai acabar com o rival. O delegado Guerra já não tem dúvida de que Celine está envolvida com a gangue de Mercúrio. Geraldo se propõe a arranjar um emprego para Pato. Pilar volta a criticar Débora por suas atitudes e as duas discutem.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

