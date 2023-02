Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 24

MAR DO SERTÃO

Tertulinho exige que Fubá Mimoso cumpra sua promessa e termine o serviço que foi encomendado. Vespertino vê Deodora e Noé aos beijos e reage enciumado. O Coronel se oferece para ajudar Firmino a conquistar Lorena. Timbó compartilha com Xaviera sua preocupação com José por causa de Fubá Mimoso.

Tertulinho garante a Xaviera que não tem mais nenhum assunto com Fubá Mimoso. Timbó leva Noé para falar com Floro na prefeitura. Deodora tenta convencer Vespertino a acabar com Noé. Noé ameaça Floro em troca de dinheiro. Candoca e José voltam de carro para Canta Pedra. Fubá Mimoso se confessa com padre Zezo.

VAI NA FÉ

Ben e Sol ficam impactados na presença um do outro, e Bruna percebe. O advogado pede que Sol vá ao seu escritório para falar sobre a ação que quer mover contra a seguradora. Lumiar desabafa com Theo. Ben conta para Simas e Theo que esteve com Sol. O falso advogado da seguradora vai à casa de Sol. Ben estranha quando Ruth fala sobre o acordo com a seguradora, e Lumiar fica tensa quando ele pede para ver a cópia do documento. Theo compra para Kate um piercing igual ao que Sol usava quando era jovem. Ben convence Sol a ir até seu escritório levar o contrato da seguradora. Jenifer fica animada quando o DJ se lembra de Sol. Ben desconfia do acordo da seguradora por não conhecer o escritório de advocacia e comenta com Sol.

TRAVESSIA

Moretti diz a Stenio que prefere pagar para ficar livre de Guida, e Ivan comemora. Stenio garante a Moretti que pensará em algo para justificar a inclusão do nome do cliente no inquérito que envolve Brisa. Moretti ameaça Oto. Bia conta a Sara que Oto a convidou para morar com ele em Portugal. Cidália não gosta de saber que Guerra dará um cargo para Ari no departamento financeiro da empresa. Oto diz a Laís que está preocupado com Brisa. Oto impede que Theo agrida Laís. Oto se depara com Brisa na delegacia de Helô.

PEQUENA TRAVESSA

Mercúrio desconfia que Pato está jogando contra ele. Júlio se propõe a ajudar George a reconquistar Fernanda e diz ter um plano infalível. Fernanda procura o advogado e pede a ele que dê entrada nos papéis do divórcio. O Dr. Raul diz a Débora que ela pode estar grávida. Guerra conta a George que tem um encontro marcado com Celine. Júlio liga para Heloísa e diz que George quer vê-la. Fernanda acusa Heloísa de traição. Alberto diz a Júlia que vai dar entrada nos papéis do divórcio e pergunta se ela ainda o ama. Celine prepara uma armadilha para Guerra e ele não consegue prendê-la. Júlia pede a Alberto que só volte a procurá-la quando estiver divorciado. Heloísa se faz de vítima diante de Fernanda e jura que foi seduzida por George. Heloísa volta para casa e, com ar de vitória, diz a Débora que fez questão que Fernanda acreditasse que George é um canalha. Júlio promove um encontro de George, Heloísa e Fernanda no escritório e consegue desmascarar a megera. Celine diz a Marcão que precisa sair da cidade o mais rápido possível. Júlia volta a receber um presente anônimo. Rafael liga para Alberto e pede que não volte a procurar sua filha. Mercúrio ameaça Pato com uma faca.

