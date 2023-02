Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 17

MAR DO SERTÃO

Deodora provoca a pastora Dagmar e o coronel, deixando Tertulinho e Xaviera apreensivos. José e Candoca se divertem na praia. Vespertino cria novos impostos para a cidade. Noé tenta ganhar a confiança de Timbó. O coronel e Tertulinho fazem as pazes. Sargento Venâncio condena Zelelão, e Timbó fica satisfeito. Vespertino convence Floro a se aliar a Deodora. Candoca se preocupa com a falta de recursos para a saúde em Canta Pedra. Lorena deixa escapar para Labibe que beijou Firmino. Timbó convida Noé para jantar em sua casa. Firmino vai à casa paroquial, e Lorena se esconde.

VAI NA FÉ

Ben afirma a Lumiar que quer encontrar a família do homem que falou com ele na estrada. Lui é chamado para fazer uma despedida de solteira. Guiga oferece dinheiro para Jenifer fazer seu trabalho da faculdade. Lumiar finge engajamento no Refúgio. Sol se surpreende com a presença de Vitinho em sua casa. Lui pensa em Sol para fazer seu show. Bruna pede para Vitinho ajudá-la a enganar Jenifer.

Lumiar participa de um ritual no Refúgio e tem uma visão de Ben e Sol juntos. Ben declara que deseja acompanhar as investigações do acidente. Bruna mostra para Jenifer a foto de um antigo namorado de Vitinho como sendo seu pai biológico. Ben se espanta ao saber que Lumiar entrou com um recurso para atrasar o processo do acidente.

TRAVESSIA

Moretti insiste para que Cotinha e Leonor escutem a proposta que ele tem para Guida. Guida garante a Ivan que ele ganhará dinheiro, mesmo se o rapaz não for filho de Moretti. Leonor conta a Guida que, caso ela passe a quinta de Lisboa para o nome de Moretti, o empresário se compromete a quitar sua dívida.

Gil comenta com Ari que tem vontade de voltar para seu antigo trabalho, deixando claro que não concorda com as atitudes do amigo. Ari se compromete a trazer Brisa para conversar com Guerra, desde que seja feito um teste de DNA para comprovar a paternidade de Tonho. Cidália leva Brisa ao encontro de Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto tenta defender o pai, mas Fernanda diz que não suporta mais passar pelas situações que George a tem exposto por causa de Celine. Caio e Baby discutem por causa de Júlia. George conversa com o delegado sobre Celine. Guerra o aconselha a tomar muito cuidado com ela e diz que vai grampear o telefone de sua casa. Débora e Heloisa preparam uma festa para Alberto. “Júlio” procura George e pede a ele que o contrate como ofice boy. Mercúrio pressiona Tonho para que lhe devolva o dinheiro. Fernanda conversa com o advogado e este a aconselha a pensar melhor antes de se decidir pelo divórcio. Baby confidencia para Tonho que o pai de seu filho é o Pato. Mercúrio e sua gangue exigem que Tonho devolva o dinheiro. Eles agridem Tonho e Gabriel e durante a confusão a mala com o dinheiro pega fogo.

Alberto sugere a Débora que volte para o apartamento. Ela insiste na reconciliação, mas Alberto diz que o casamento não vai bem e pede um tempo no relacionamento. Débora fala com George sobre Alberto. Ele aconselha a nora a não pressionar seu filho. Débora e Hugo se encontram e se beijam. Alberto procura Júlia, admite que cometeu o pior erro de sua vida ao se casar com Débora e diz a Júlia que ela é seu grande amor. Caô pede uma chance a Samurai para demonstrar que é melhor que Mercúrio. Samurai pede a opinião de Celine sobre Caô. Pato fica chateado por causa do casamento de Baby e Caio. “Júlio” vai a uma cantina com Alberto. Celine jura que vai se vingar de Fernanda.

