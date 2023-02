Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 15

MAR DO SERTÃO

José e Candoca se casam e todos se emocionam. Cira reage com despeito ao ver Anita e Joel juntos. Noé questiona Cira sobre o petróleo e fica satisfeito ao saber quem é Timbó. O coronel se diverte dançando com Dagmar. Dom Tião conta a história sobre a aparição para Pajeú. Lorena não consegue se aproximar de Dagmar. Xaviera se surpreende com Tertulinho aconselhando Firmino. Tertulinho cumprimenta José. Dagmar observa Zezo dançando com Lorena. Começa a chover em Canta Pedra e todos se animam.

VAI NA FÉ

Theo percebe o incômodo de Lumiar ao falar de Sol e tenta convencer a advogada a desistir da investigação. Jenifer pede para ver documentos e fotos de Carlão. Ben passa por um ritual no Refúgio e relembra do passado. Lui sofre por causa de Sol e tenta compor uma música.

Lumiar conta para Theo que o caminhão envolvido no acidente tinha seguro. Kate comenta que Sol está precisando de ajuda financeira, e Theo fica interessado. Jenifer tenta descobrir com Marlene sobre antigos namorados de Sol. Hugo vê Theo com Kate e avisa a Orfeu. Jenifer pede para conversar com a mãe. Theo vai à casa de Sol.

TRAVESSIA

Oto fica sem entender o motivo da agressão de Ari. Chiara discute com Ari. Gil pede a Ari que o deixe de fora de suas falcatruas. Moretti reage quando Stenio avisa que ele terá que ceder à chantagem com o uso da foto do inquérito. Guerra avisa a Chiara para nunca mais assinar uma folha em branco. Juliana sugere que Brisa converse com Guerra. Moretti aparece na casa de Cotinha e garante a Leonor que veio em missão de paz.

PEQUENA TRAVESSA

Vicente fica preocupado ao saber que Mercúrio pretende se casar com Júlia. Pato fala para Caio que precisa conversar sobre Baby. Breno e Diogo visitam Alberto. Amália pede para Caio não se meter com Mercúrio. Rafael e sua família visitam túmulo de Suzana. Celine decide ir embora da cidade e fica surpresa ao não encontrar o dinheiro no cofre do bando. Angustiada, ela joga a mala num canto e chora na cama. Débora diz a Hugo que não pretende se separar de Alberto. Ele declara que a ama e os dois se beijam. Celine liga para George e pede que a ajude. Ele desliga o telefone, ela desaba chorando e Samurai a consola. George chega à conclusão de que Júlio e Júlia são a mesma pessoa. Débora chega em casa e Alberto, irônico, pergunta se Hugo estava lá. Maria ajuda Júlia a procurar emprego no jornal. Caio conversa com Guilherme sobre seu futuro com Baby. Júlia conta para Mariana que foi Mercúrio quem a atacou.

Mariana a aconselha a denunciá-lo, mas Júlia diz que tem medo da reação dele e do que pode fazer contra seu pai e seus irmãos. Heloísa visita George e pede a ele que expulse Cícero da casa de Edna. Heloísa pergunta a George quando será a leitura do testamento. Ele responde que em duas semanas. Pilar briga com Débora por colocá-la em suas armações. Celine liga mais uma vez para George para pedir ajuda. Raul examina Alberto. Marcelo, Rosa e Luigi encontram Mariana e Júlio tristes. Mercúrio volta a ameaçar Tonho. Samurai faz perguntas a Celine sobre George. Caio volta a se declarar para Júlia e diz que daria a própria vida para protegê-la. Celine pede a Samurai que não faça nada contra George, pois essa vingança é só sua. Júlia ainda se lamenta com Mariana sobre o ataque de Mercúrio. Mercúrio diz para Baby que aprova o casamento dela com Caio. Mercúrio dá gargantilha que roubou de Edna de presente a Baby. Júlia consola Caio que está triste por ter que se casar com Baby. Fernanda vai embora e diz ao filho que sua relação com George não tem mais salvação.

