Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 9

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Floro e Vespertino chegam para a inauguração, e todos desconfiam ao saber que Deodora foi nomeada diretora de obras da prefeitura. Lorena ouve a pastora Dagmar falar para padre Zezo que é sua mãe. Lorena procura apoio em Candoca e Labibe. Timbó acusa Firmino de magoar Lorena. A pastora Dagmar pede suporte ao Coronel.

Xaviera sugere que Tertulinho contrate Laura para ajudar com a administração das contas da fazenda. Padre Zezo fala com Lorena na casa de Candoca. Deodora assume o comando da prefeitura, desbancando Floro e Vespertino. Nivalda tem uma ideia para ajudar Sabá em sua vingança. Timbó decide comprar uma casa na cidade. Tertulinho confronta Deodora.

VAI NA FÉ

Kate questiona Theo sobre seu interesse em Sol. Neide vê Kate e Theo no restaurante e conta para Bruna. Theo faz amor com Clara. Lui fala de Sol para Gisela, que fica entediada. Érika chega à mansão de Lui, e Gisela começa sua atuação. Theo e Orfeu comentam a semelhança de Kate com Sol. Gisela finge se afogar para se aproximar de Lui. Theo vai com Orfeu até a casa de Sol. Lui fica irritado ao saber que Wilma mandou forjar uma foto dele com Gisela para aumentar sua visibilidade. Lumiar faz um escândalo no restaurante, e Ricardo fica constrangido. Neide reconhece Theo, mas sente medo de Orfeu. Carlão chega em casa e questiona a presença de Theo. Orfeu tenta intimidar Carlão com sua arma.

TRAVESSIA

Ari explica a Chiara que não contou sobre a cirurgia de Guerra porque estava preocupado com a namorada. Cotinha avisa a Leonor que convidará Cidália para ficar em sua casa quando sair do hospital. Ari fala mal de Guerra para Gil, que estranha a reação do amigo. Helô consegue o aval do Juiz para implantar uma escuta no celular de Moretti. Laís e Monteiro culpam um ao outro pela situação de Theo. Cidália aceita ficar na casa de Cotinha, ao saber que Leonor e Rudá ficarão na casa de Guida. Oto diz a Caíque que Brisa não sabe que ele ainda está no Brasil. Brisa se sente tranquila ao ver Guerra fazendo um sinal positivo para ela. Ari sai do escritório de Prates, dando a entender que fez alguma coisa contra Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Júlio acompanha George até o presídio e ele entrega os uniformes a Tonho. Edna diz a Heloísa que prefere a companhia de Júlia e a proíbe de falar mal dela. Caio vai até a alfaiataria e Mariana diz que Júlia foi fazer um trabalho fora e não voltou. Débora discute com Carmem. George chega com “Júlio” para visitar Alberto. Júlio para na porta do quarto, respira fundo e entra. Alberto conversa com Júlio e diz que ama Júlia. Durante o jantar, Débora ofende Júlia e “Júlio” resolve ir embora. George o acompanha. Celine e Samurai discutem e ele a proíbe de sair de casa. George aproveita que Fernanda está hospedada em sua casa para tentar reconquistá-la.

Rafael visita Alberto e ao ficar frente a frente com Débora acha que a conhece de algum lugar, mas não consegue se lembrar de onde. Mercúrio espera Júlia na frente da casa de Edna. O delegado aparece e pergunta por Celine. Mercúrio aconselha Celine a sair da cidade. Débora conversa com Hugo sobre seu encontro com Rafael e diz que está muito preocupada, pois não sabe se ele a reconheceu. O delegado insiste com Júlia, mas ela se recusa a denunciar seus sequestradores. Heloisa tenta convencer Fernanda a não voltar com George. Mercúrio conta para Samurai que o delegado está atrás de Celine. O estado de saúde de Edna se agrava. Mais tarde ela morre segurando a mão de Gabriel que apenas ela consegue ver.

