Resumo das novelas

MAR DO SERTÃO

Candoca decide ser a consultora de Firmino. Floro nomeia Deodora como diretora de obras. Dagmar pensa no Coronel. Candoca, Maruan e Firmino conversam sobre a retomada dos projetos que trarão benefícios para Canta Pedra. José leva Candoca para ver a casa do Catende terminada. Omar e sua comitiva se despedem de Maruan, Labibe, Zahym, Latifa, Timbó e sua família.

Candoca encoraja Firmino a não desistir de Lorena. O Coronel fica animado ao saber que a pastora Dagmar pode se casar. Firmino aceita a sugestão de Timbó e contrata Tomás como diretor financeiro. Xaviera se aconselha com Ismênia. Timbó inaugura sua plataforma petrolífera.

VAI NA FÉ

Sol e Carlão culpam Otávio pela embriaguez de Jenifer. Theo olha para Kate imaginando Sol. Jenifer afirma para a mãe que Otávio não teve culpa pelo o que aconteceu com ela. Theo destrata Clara. Jenifer confronta Guiga. Ricardo se insinua para Lumiar. Ben descobre porque Dezirê estava escondendo seu álibi. Começa o julgamento de Dezirê. Érika convence Wilma a deixar que ela faça fotos comprometedoras de Lui com Gisela para conseguir visibilidade para ele. Ben fica aliviado quando consegue a prova de que precisava para ganhar o caso de Dezirê. Theo fica interessado quando Kate fala que Sol mora ao lado de sua casa. Os alunos de Lumiar vibram com a performance de Ben no tribunal. Kate leva Theo até a casa de Sol.

TRAVESSIA

Cidália diz a Talita que dará um voto de confiança e uma missão para a funcionária: pegar uma pasta com as orientações de Guerra, caso o empresário venha a falecer. Talita fica sabendo por Cidália que a assessora de Guerra não confia em Ari. Guerra avisa a Ari para não mexer em seus pertences. Talita comenta com Lídia sua estranheza ao saber que Ari não contou a ninguém que esteve com Cidália. Helô aconselha Oto a não sair do Rio. Cotinha conta a Cidália sobre a bomba que colocaram no carro de Guerra, deixando a amiga agitada. Stenio avisa que a cirurgia de Guerra foi bem sucedida. Chiara tira satisfações com Ari por não ter lhe informado sobre a cirurgia do pai.

PEQUENA TRAVESSA

Caio visita Alberto no hospital e agradece ao rival por ter arriscado a vida para salvar Júlia. Os dois se tornam amigos. Alberto conversa com os pais e Fernanda pede a ele que não volte a procurar Júlia. Alberto se recusa a falar com Débora e diz aos pais que não a ama. Mercúrio diz a Pato que não pretende repartir o lucro do jogo com Samurai. Samurai conversa com Celine sobre o fim do sequestro e diz não acreditar que Júlia os denuncie. Fernanda vai passar uns dias na casa de George para cuidar do filho.

Pato fica furioso ao ver Caio sair da casa de Baby e discute com ela. Júlia tenta visitar Alberto, mas Débora não permite. Júlia diz para George que não pretende denunciar ninguém. Mercúrio vai até a casa de Júlia e Rafael o expulsa. Júlia visita Edna e se emociona ao vê-la tão debilitada. Alberto confessa para a avó que Júlia é o grande amor de sua vida e, por isso, não pode continuar casado com Débora. Ela ouve a conversa. Samurai e Mercúrio voltam a discutir. Débora conta para Pilar o que ouviu e diz que não vai aceitar o divórcio. Mercúrio está decidido a reconquistar Júlia e decide ir buscá-la na casa de Edna.

