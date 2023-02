Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 7

GLOBO

MAR DO SERTÃO

José desiste do cargo e indica Firmino para ser o novo CEO da JM/Chaddad. Anita e Joel se beijam. Cira aceita trabalhar na casa de Nivalda, e Sabá fica apreensivo. Laura é demitida, e Firmino assume o cargo de CEO. Firmino pede Lorena em namoro. Omar pede para Maruan retornar a Ozul.

Pajeú quer voltar para casa com Deodora. Nivalda comenta, na frente de Cira, que Tertulinho envenenou o açude intencionalmente. Deodora decide se unir a Floro e Vespertino contra o Coronel, Sabá e José. O Coronel se encanta pela pastora Dagmar. Firmino chama Candoca para trabalhar com ele na JM/Chaddad.

VAI NA FÉ

Ben fala com Lumiar que viu Sol no carro. Kate se insinua para Theo. Lumiar e Ben perguntam por que Dezirê continuou comprando itens para o bebê que havia perdido. Jenifer aceita ir com Otávio para a casa de Fred. Theo reclama de Clara durante uma sessão de fotos no prêmio empresário do ano. Fred vai com os amigos para a casa de Rafael. Guiga prepara um drink para Jenifer, sem que ela veja. Theo perde o prêmio para Alzira. Otávio descobre que Guiga colocou bebida alcóolica no drink de Jenifer. Otávio chega com Jenifer embriagada e Sol se enfurece com ele.

TRAVESSIA

Creusa sente tontura e desaba no sofá da sala de Helô, enquanto Pilar vasculha o quarto da advogada. Helô estranha o fato de Creusa não atender o celular. Stenio diz a Moretti que espera que Helô não pense que seu cliente possa ter algo a ver com o atentado contra Guerra. Guida diz a Sara que a descoberta do filho de Guerra irá ajudá-la no divórcio. Ari consegue pegar o envelope que estava escondido na parede, antes de Dina o flagrar no quarto de Guerra. Pilar finge que dorme ao lado de Creusa, ao ver Helô entrar no apartamento. Brisa discute com Ari. Laís repreende Isa por ter pedido ajuda a Dante sobre o problema de Theo. Cidália pede a Cotinha que traga Talita ao hospital em segredo. Ari abre o envelope e encontra folhas assinadas em branco por Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Baby sente dores e pede para Caio acompanhá-la ao médico. Fernanda visita Heloisa e esta aproveita para pedir a ela que tente convencer Alberto a perdoar Débora. Pato observa de longe a gangue planejar o assalto à casa de Edna. Adriano examina Baby e pede a Caio que cuide dela, pois caso contrário poderá ter um parto prematuro ou até mesmo perder a criança. Mercúrio e a gangue colocam as máscaras e vêem quando Cícero sai da casa de Edna. Edna ouve um barulho e se assusta. Alberto consegue pular o muro do cativeiro. Júlia ouve o barulho. Alberto entra na casa por uma janela e vê Zelão. Júlia quebra um prato na cabeça de Beth e ela desmaia. Alberto puxa Júlia e tapa-lhe a boca para impedir que ela grite. Mercúrio, mascarado, tapa a boca de Edna e a gangue começa a roubar.

Do lado de fora do cativeiro, Gabriel solta fogos para distrair os sequestradores. Alberto e Júlia aproveitam a confusão para escapar. Zelão os vê e tenta impedí-los. Alberto cai e, gemendo de dor, diz que não consegue respirar. Gabriel leva Júlia embora e Caio ajuda Alberto. O médico diz que Edna sofreu um infarto. Mercúrio e a gangue, menos Pato, olham os objetos roubados da casa de Edna. Júlia chega em casa e, emocionada, abraça o pai. Gabriel tenta conversar com Pato e este desabafa falando de Baby e o bebê. Helena recebe a notícia do que aconteceu com Edna. Samurai e Celine conversam. Samurai e Zelão temem que Júlia os entregue à polícia. Pato consegue surpreender Mercúrio ao contar que Júlia fugiu do cativeiro. Diogo avisa Débora que Alberto fraturou a costela. Edna se recusa a ir para o hospital.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

