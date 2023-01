Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 25

MAR DO SERTÃO

Tertulinho comemora a interdição do pai e questiona Márcio se José pode atrapalhar seus planos de assumir o lugar do coronel. Deodora põe Cirino para dormir. Tertulinho anuncia a interdição judicial do coronel, que decide deixar a fazenda. Lorena se aproxima de Firmino. Pajeú beija Deodora. Catão conduz Xaviera até a fazenda, a mando de Tertulinho. Xaviera não resiste às investidas de Tertulinho. Vespertino comunica a Floro Borromeu que o hospital de Candoca será construído.

VAI NA FÉ

Lui acaba com a polêmica em torno de sua foto com Sol. A família de Sol se surpreende quando Marlene concorda que a filha continue dançando. Otávio convida Jenifer para uma festa, e Kate implora para ir com a amiga. Guiga destrata Jenifer e Kate, e Otávio as defende. Theo discute com Clara. Guiga provoca Fred na pista de dança, mas logo se afasta. Kate vê Fred sozinho e fica interessada. Rafael volta para casa, e Theo se enfurece. Guiga não gosta de ver Kate com Fred. Theo se encontra com Orfeu e reclama de Clara. Otávio se anima com a conversa com Jenifer. Kate e Fred se beijam. Theo leva flores para Clara. Guiga discute com Kate. A Polícia Federal chega à casa de Guiga para prender seu pai e impede todos de saírem da festa.

TRAVESSIA

Moretti é levado à delegacia algemado, depois de se negar a acompanhar os policiais. Helô deixa claro a Guida que precisa ter certeza de que a prima foi vítima de violência doméstica. Stenio comunica a Moretti que Guida será condenada a pagar multa e prestar serviços comunitários, e que ao cliente foi concedida a fiança. Stenio avisa também a Moretti que ele deverá deixar a casa por causa da medida protetiva pedida por Guida.

Ari conta a Gil que Bia está procurando Débora. Oto comenta com Vandami que não terá como escapar depois da denúncia que Guerra fará. Stenio percebe que o inquérito de Brisa não está no local em que ele escondeu. Guerra reage quando fica sabendo por Cidália que Guida está interessada em achar o filho de Moretti. Moretti manda um aviso ameaçador para Guida através de Rudá.

PEQUENA TRAVESSA

Júlia chora por causa do pai, Rosa a consola, Marcelo chora também. Pato confirma que transou com Baby e que o filho pode ser dele. Mercúrio segura Júlia por trás e ela se assusta. Caio diz para Amália que não vai sossegar se não resolver o problema de Júlia. Guerra diz para Rafael arrumar um advogado. George conversa com Celine ao telefone e pede para falar com o delegado Guerra. Ela diz que não pode ajudar e desliga o telefone. Celine pede para Siqueira levantar processo de Rafael. Heloísa, venenosa, conta para Fernanda que George procurou por Geraldo. Baby diz para Caio que já foi ao cartório e que só falta marcar a data do casamento. Maria vê Tonho e Gabriel e diz para Tonho que Rafael foi preso. George diz para Alberto que Rafael está preso. Alberto fica indignado ao saber que Rafael está preso. Celine diz que está disposta a testemunhar contra George. Manuel, indignado, pede para que Celine saia de seu escritório. Manuel conta para George e Alberto a proposta que Celine fez.

