Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 18

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Candoca parte ao encontro de Pajeú. Xaviera tranca José e Tertulinho em seu quarto e exige que os dois irmãos se entendam. Tereza desabafa com Dagmar. Pajeú revela a Deodora que recebeu um sinal divino e explica seu plano para os dois. Candoca encontra o coronel em seu caminho. O coronel garante que não deixará Candoca seguir viagem sozinha. Pajeú pede que Deodora atire contra ele, quando Candoca e o coronel chegam.

VAI NA FÉ

Jenifer vê Yuri sendo levado na viatura. Na delegacia, vítima reconhece Yuri entre suspeitos. Carlão questiona Sol se ela estava gostando de estar em cima do palco. Na igreja, pessoas comentam o vídeo dela dançando. Duda briga com outra menina. Vitinho diz a Lui e Wilma que vídeo de Sol viralizou. Sol vai com Carlão à casa de Lui Lorenzo receber o cachê, mas Lui diz que vai lhe dar um contrato. Ela fica surpresa.

TRAVESSIA

Brisa vai atrás de Oto na delegacia. Núbia fica sabendo por Rose que Oto foi para a delegacia e conta para Ari. Brisa pede a Oto que desista da confissão, com medo de perder a guarda do filho. O advogado de Oto decide adiar a confissão do cliente.

Cidália avisa a Dante e a Sara que não poderá ajudá-los no acesso aos documentos do hospital. Guerra oferece um acordo a Oto, para permitir a acusação de Moretti como único responsável pelo crime de hackeamento. Guerra elogia Ari para Cidália. Cidália alerta Guerra para a possibilidade de Chiara procurar por Moretti.

PEQUENA TRAVESSA

Júlia conversa com Rafael, que está preocupado por causa de Tonho. Júlia vai à casa de Mercúrio e diz que quer falar com ele sobre Tonho. Helena tenta convencer Edna a empregar Júlia como acompanhante. Alberto diz para Diogo que não consegue esquecer Júlia. Samurai telefona para Celine e diz que quer vê-la, ela desliga. Helena oferece emprego de acompanhante a Júlia, ela aceita. Tonho fala para Gabriel o motivo que o levou a fugir. Gabriel escuta a história de Tonho e diz que ele está enrolado. Oficiais de justiça chegam para colocar Heloísa na rua. Gabriel está preocupado com a família de Tonho. Alberto pede para George mostrar a Fernanda que ainda a ama. Heloísa pede para ficar na casa de Edna por uma noite e se surpreende ao ver Julia. Marcelo manda Júlio ao escritório de George. Júlio conversa com Lúcia, Alberto aproxima-se e o cumprimenta.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também