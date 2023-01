Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 11

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Deodora briga com Xaviera antes de sair da casa do filho. Sabá e Nivalda deixam Tereza confusa com as mentiras que inventam. Manduca questiona José sobre os sentimentos dele por Tertulinho. Dom Tião/Fubá Mimoso fala com Tertulinho e Xaviera, que ficam apavorados. Zahym leva Vanclei para almoçar, e Latifa fica constrangida. Xaviera descobre que foi Tertulinho quem contratou Dom Tião/Fubá Mimoso para matar José. José confronta Dom Tião/Fubá Mimoso na rua. Sabá e Nivalda vendem coisas velhas para Timbó e Tereza. Floro e Vespertino armam para desviar dinheiro da prefeitura. Dom Tião/Fubá Mimoso pede perdão a José. Xaviera repreende Tertulinho por seu ato contra José.

CARA E CORAGEM

Pat revela a Rômulo que estava monitorando os encontros deles para Ítalo. Danilo se desespera com a Citação e exige que Célia arrume um encontro dele com Rebeca. Regina chora com medo de ser presa. Batata e outros camelôs impedem Paulo de falar com Fernanda. Pat fica assustada quando ouve Rômulo ameaçá-la depois de se declarar para ela. Alfredo teme por sua vida e pede para que Moa conte a verdade para Sossô.

Leonardo descobre que não foi citado como réu pela tentativa de homicídio de Clarice. Berimbau pede uma delação premiada a Marcela para denunciar Danilo. Pat conta para Moa sobre seu encontro com Rômulo, e os dois se beijam. Rômulo decide tirar Jonathan do local onde ele estava preso. Martha passa suas ações da empresa para Danilo. Ítalo chega com sua equipe ao local indicado por Danilo para resgatar Jonathan.

TRAVESSIA

Brisa e Oto se beijam. Oto conta a Brisa sobre o hackeamento na licitação dos casarões e o motivo da preocupação de Moretti em ser descoberto. Ari diz a Dante que desconfia de que Oto tenha hackeado o computador da Fundação a mando de Moretti. Talita diz a Ari que Núbia tem um informante. Oto comenta com Vandami que acredita que Guerra quer que ele denuncie Moretti. Talita descobre que Núbia pega informações de Brisa com Rose. Guida pensa em retomar sua amizade com Guerra. Chiara fica revoltada ao descobrir que Ari esteve em Vila Isabel. Guida aproveita a presença de Moretti e liga para Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Fernanda procura seu advogado. Celine conhece Samurai. Baby pede a Mercúrio que não faça nada contra Caio e promete que vai separá-lo de Julia. Ela conta ao irmão que espera um filho de Caio. Fernanda procura seu advogado e pede a ele que inicie o processo de divórcio.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

