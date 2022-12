Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 26

MAR DO SERTÃO

Candoca enfrenta o Sargento Venâncio e continua atendendo seus pacientes. Deodora intimida Xaviera para reaver o documento de Rivaldo. José trabalha em seu terreno, com a ajuda de Timbó. Candoca desconfia de que tenha sido exonerada a mando de Tertulinho e fica furiosa.

Aleluia tenta ajudar Floro Borromeu na prefeitura. Candoca conta para José o ocorrido em seu trabalho. Tereza não deixa Timbó obrigar Joel a trabalhar em seu lugar. Sabá não consegue falar com Escolástica. Manduca e Joca veem Xaviera presa na casa de Pajeú. Timbó encontra petróleo em suas terras.

CARA E CORAGEM

Ítalo acredita que Rômulo esteja ligado aos compradores da fórmula de magnésio e avisa a Pat que ela terá que ajudá-lo a descobrir. Olívia tenta se aproximar de Nadir. Um paparazzo fotografa Enzo e Hugo se beijando. Alfredo observa Sossô falando com Moa sobre Chiquinho e reage entristecido. Leonardo conta para Clarice e Martha que denunciou Regina e Danilo à polícia. Moa confessa a Milton que teme perder o amor de Pat.

Hugo decide dar uma entrevista exclusiva para Soraia Reis. Pat aceita trabalhar com Rômulo, e os dois se beijam. Danilo e Regina desconfiam de que Margareth esteja sabotando o laboratório. Pat sugere que Joca se ofereça para levar Lou até o altar. Paulo entrega uma intimação para Anita. Rico conversa com Teca sobre seu casamento com Lou. Joca pede para levar Lou até o altar. Moa vê Pat e Rômulo se beijando.

TRAVESSIA

Núbia conversa com Talita e deixa escapar que Ari pode ter um irmão por parte de pai. Moretti fica preocupado ao notar que Helô já conhecia Sara. Sara acaba com a festa de Guida ao colocar a gravação de Débora acusando Moretti para todos ouvirem. Guida sai de casa. Moretti diz a Stenio que Guida não pode deixá-lo porque envolveu a mulher em muitos de seus negócios.

Sara se sente vingada. Cidália avisa a Guerra que Moretti foi desmoralizado na festa de Natal e sugere ao empresário que aumente o nível de blindagem em torno de Chiara. Ari revela a Gil que tem receio de Brisa ter dado a Guerra seu antigo caderno de anotações. Uma cigana diz a Brisa que um parente está muito próximo da moça.

PEQUENA TRAVESSA

Lúcia tenta convencer Alberto que Júlia é uma boa pessoa. Júlia sofre com o fim do namoro. Alberto conta para George que terminou o namoro com Júlia. George consola Alberto. Flávio entrega uma maleta cheia de dinheiro para Celine. Júlia chora ao ver uma foto de Alberto. também sofre muito com a situação. Mercúrio coloca um pôster de Júlia em seu quarto. Alberto passeia com Débora que tenta reconquistá-lo. Caio diz para Amália que está ansioso para trabalhar.

