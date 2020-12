Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 16

Malhação

Tina sai de casa. Felipe e MB lamentam a saída de Lica do Colégio Grupo. Gabriel chega para sua temporada com Roney. Tina pede para morar na casa de Das Dores, e Nena exige que ela avise à sua família. Noboru tem uma conversa com Anderson e decide permitir que Tina se mude para a casa do rapaz. Noboru afirma a Mitsuko que ela está afastando suas filhas. Felipe avisa a Ellen sobre a festa de despedida de Lica. Os Lagostins se apresentam no Colégio Grupo, em homenagem a Lica, que se despede da escola.

Flor do Caribe

Alberto e Dionísio negam que as joias sejam deles. Alberto acompanha Isabel e os agentes até a polícia. O piloto finge que não conhece Alberto e ele consegue se livrar da acusação. Dionísio fica furioso com Alberto por ter perdido suas joias. Samuel não se conforma com o fato de Dionísio ter conseguido escapar da acusação de roubo das joias.

Lindaura teme por Ester estar na casa de Dionísio. Carol conta a Lino que Maria Adília morreu há três anos, segundo vídeo gravado por seu marido. Mateus ameaça Lipe. Veridiana não acredita que a filha esteja morta. Dionísio revela a Alberto que queimou as fotos que estavam no bunker.

Haja Coração

Beto leva Tancinha ao teatro para conhecer Claudia Raia. Leozinho se imagina sendo punido pela morte de Teodora e Aparício. Rodrigo vai à casa de Francesca para ter aula de dança com a feirante. Aparício agradece Giovanni por ter salvo sua vida. Camila vai ao encontro de Aparício no hospital e se surpreende ao saber que foi Giovanni quem salvou o tio. Enéas conta a Bruna sobre o acidente de Giovanni. Heather chega na casa de Apolo, avisando que, a pedido de Adriana, lhe dará aulas de inglês. Beto comenta com Tacinha que não gostaria que sua mãe namorasse um rapaz mais novo. Camila desconfia que Giovanni tenha armado a cena do salvamento, mas Aparício garante à sobrinha que foi real. Camila se surpreende ao ver Bruna próxima a Giovanni.

A Força do Querer

Bibi teme pela segurança de Caio ao ouvir Alessia ameaçá-lo. Caio se incomoda com a presença de Jeiza. Alessia percebe o nervosismo de Bibi, que coloca a culpa em Jeiza. Cibele tenta se reconciliar com Anita. Irene tenta convencer Eugênio de que não mentiu. Bibi impede que Caio seja baleado e o bandido desconfia da atitude dela. Irene exige que Eugênio mande Ruy se afastar dela.

Jeiza conta para Cândida que protegeu Caio de um tiroteio. Ruy fura o pneu do carro de Irene. Silvana pede para Nonato mentir para ajudá-la. Ivana e Cláudio se reencontram. Joyce se recusa a ouvir notícias de Eugênio. Caio repreende Ruy por ameaçar Irene. Eurico manda Dantas descobrir a legalidade de um documento escrito por Otávio. Cláudio confirma com Ivana a viagem dos dois. Irene liga para Joyce. Jeiza recebe flores de Caio e Zeca descobre.

RECORD

Amor Sem Igual

Antônio Júnior agride os próprios pais para sair da abstinência. Pedro e Fernanda chegam em seu apartamento. José consegue controlar o irmão à força. O rapaz avisa que chamou a polícia e Oxente briga. Fernanda consegue um novo contrato para os novos jogadores. Prestes a iniciar o julgamento de Leandro, Poderosa fica tensa. Ela é aconselhada por Olympia e Miguel. Fernanda pergunta se Poderosa irá dizer a verdade e acusar Tobias.

Jesus

Madalena pede a ajuda de Cláudia para não matarem Jesus. Pedro nega o Messias. Jesus é levado ao pátio da fortaleza, para que o governador execute a sentença. Judas se arrepende de ter traído o Filho de Deus.O Filho de Deus é levado até Pilatos, que pede para O levarem até Antipas. O filho de Herodes pede que O devolvam a Pilatos. O governador romano manda chamar Barrabás e pede que o povo escolha entre libertar Jesus ou Barrabás. O povo decide libertar Barrabás.

Escrava Mãe

Juliana está angustiada, diante de Miguel. Miguel se aproxima de Juliana e diz que o melhor é se manter longe dela. Quintiliano está no quarto e sente fortes dores no peito e começa a perder os movimentos do corpo. Guilherme entra no quarto com Bá Teixeira e vê Quintiliano no chão e se assustam com o que vê. Esméria está aflita e esconde uma faca no vestido. Almeida chega com algumas correntes e diz que vai prendê-la. Almeida se aproxima para acorrenta-la e Esméria puxa rapidamente a faca e acerta Almeida que grita. Miguel e Juliana se assustam após escutarem um grito da senzala. Beatrice diz a Maria Isabel que não irá vender Juliana e que fará de tudo para que se case com Miguel. Um homem aparece na pensão e pega Violeta a força. Violeta está sozinha, encolhida, alguns instantes Dália aparece. Violeta chora copiosamente e Dália tenta acolhê-la. Juliana fica magoada com tia Joaquina. Almeida tem a mão sobre um pequeno corte no peito.

Esméria está acorrentada. Juliana vai para a senzala e se assusta com o que vê. Almeida manda Juliana sair e ela se recusa. Almeida com raiva, sai e Juliana solta Esméria que chora profundamente. Teresa desperta e vê Almeida ao seu lado e percebe um curativo no peito. Teresa tenta se levantar e fica tonta. Dr. Pacheco examina Maria Isabel e pergunta se ela esteve com algum homem. Maria Isabel afirma que sim e dr. Pacheco suspeita que Maria Isabel esteja grávida. Almeida pede que dr. Pacheco examine Teresa também que está no quarto. Dr. Pacheco revela a Beatrice que as suas filhas podem estar grávidas, para surpresa de Beatrice. Miguel vai até a casa de Urraca e mostra um documento de uma dívida de seu finado marido tinha com o pai de Miguel. Miguel diz a Urraca que o documento é legítimo e deve honrar com o compromisso. Urraca se espanta diante de Miguel. Catarina está ansiosa em ver Miguel e recebe um bilhete de um garoto que pensa ser a resposta de Miguel. O bilhete é de Filipa que revela que uma tragédia aconteceu.

Beatrice pede sigilo a dr. Pacheco. Guilherme briga com Filipa que não aceita obedecer suas ordens. Urraca faz um acordo com Miguel e promete a alforria de Juliana em troca da dívida. Violeta está em choque e não deixa Tomás tocá-la. Rosalinda e Tomás muito assustados com a reação de Violeta. Filipa parece atordoada quando recebe Catarina e Átila. Filipa pede ajuda a Átila para entrar no quarto que seu pai sempre manteve fechado. Loreto mergulhado em papéis, Petúnia chega sedutora e diz que quer fazer uma denúncia contra Zé Leão que a persegue há dias. Petúnia agarra Loreto, no mesmo instante em Rosalinda entra. Bá Teixeira faz compressa em Quintiliano e Catarina observa. É quando Beatrice surge na porta, contida. Miguel está diante de Maria Isabel que está deitada. Maria Isabel se explica e Miguel diz que nunca mais acreditará nela. Maria Isabel revela que está gravida de Miguel. Juliana conversa com Tia Joaquina e Sapião e desconfia que Miguel pense que o pai dele foi traficante branco que violentou a sua mãe e Juliana se apavora.

SBT

Chiquititas

Mosca e Mili não se entendem sobre estar ou não juntos. Os dois encontram Paçoca na rua, que diz ter fugido do reformatório. Paçoca ameaça roubar a corrente de Mili. Mosca e Paçoca brigam na rua. Na casa de Matias, Duda estranha a demora de Vivi e decide ir embora. Os dois saem do quarto e Vivi aproveita para sair debaixo da cama. Matias diz que está gostando dela e finalmente os dois dão um selinho. Rafa, disfarçado de psicólogo, hipnotiza Ernestina, que na verdade é Matilde. As crianças fazem algumas perguntas e Matilde responde que quem é chata é Ernestina. As crianças não entendem. Mosca diz para Cris que ele quer ela apenas como amiga. Mili garante para a amiga que não está namorando com Mosca. Dr. Fernando, usando nariz de palhaço, vai ao orfanato consultar Dani e diz que ela está muito melhor. A hipnose sai do controle e as crianças terminam com o método. Cintia contrata pedreiros para quebrarem as paredes do porão. A diretora acredita que encontrará o tesouro.

Carol vai até a mansão dos Almeida Campos falar com José Ricardo para cobrar mais agilidade no combinado dos dois a respeito de Dani. Junior diz que o Café Boutique está precisando de um novo barista urgente, tão bom quanto era Tobias. Armando, Junior e Maria Cecília assistem TV, que exibe uma coletiva de imprensa do Tomás Ferraz anunciando contrato com uma gravadora. Armando sugere que contrate o cantor português para fazer comercial do Café Boutique. Matias presenteia Vivi com um urso de pelúcia e insiste em levá-la para casa dela. A menina finge que mora numa casa de ricos e toca a companhia pra fingir que mora lá mesmo. Carol vai falar com o juiz que diz que é impossível reverter o processo de guarda da Dani. Ao sair da delegacia, Carol acha ter visto um gato na rua, mas quando tira alguns papelões no lixo encontra uma menina pequenina e toda suja, trata-se de Maria (Sophia Valverde). Carol conversa com ela e oferece comida. A menina fica com medo, mas segue Carol até a casa dela. No orfanato, Vivi diz para as amigas que está se enrolando cada vez mais com suas mentiras em relação a Matias.

