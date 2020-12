Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 15

Malhação

Edgar e Marta tentam dissuadir Lica, que segue firme em sua decisão de mudar de escola. Edgar pensa em afastar Malu do Colégio Grupo. Lica diz a Marta que deseja se matricular no Cora Coralina. Anderson revela à polícia que o dinheiro encontrado com ele é de Mitsuko e ela declara ao policial que deu o dinheiro para Anderson. Edgar afasta Malu da administração do Grupo e pede que Bóris convença Lica a permanecer no colégio. Anderson garante a Mitsuko que não irá se separar de Tina. Dóris aprova a matrícula de Lica no Cora Coralina. Dóris descobre que está grávida, e Bóris comemora. Anderson recebe alta do hospital. Tina devolve o dinheiro de Mitsuko e pede que a mãe não lhe procure mais.

Flor do Caribe

Interceptação ao avião de Gonzalo é realizada com sucesso. Dionísio pressiona Guiomar. Os policiais retiram do avião as caixas com as joias roubadas por Dionísio. Dionísio desconfia que Ester tenha passado informações sobre o bunker à polícia. Preocupada, Ester resolve ir na casa de Samuel. Duque sugere a Cassiano que ele tenha um caso com Cristal. Samuel aconselha Ester sobre como agir na casa de Dionísio. Bibiana e Donato conversam sobre Doralice. Doralice sente ciúmes de Juliano. Quirino diz para Doralice parar de implicar com Natália. Guiomar alerta Ester sobre o perigo que corre. Mila chega para o encontro com Hélio. Cassino conversa com Samuca no telefone. Hélio se declara para Mila. Alberto tenta seduzir Ester. Ester fica amedrontada com as atitudes de Alberto. O clima esquenta entre Hélio e Mila. Samuel fica com ciúmes de Lindaura. Mila comenta com Carol detalhes do seu encontro com Hélio. Isabel e os agentes da Polícia Federal vão à casa de Dionísio.

Haja Coração

Giovanni propõe a Camila que ela leia seu diário sozinha. Rebeca e suas amigas invadem o apartamento de Luciano e descobrem que o vizinho planeja sequestrar Leonora. Agilson avisa a Aparício que Rebeca pode se interessar por ele. Dinalva atinge Luciano com uma porta e ele desmaia. Giovanni fica sabendo que, no diário de Camila, a culpa pela explosão do Grand Bazzar recai sobre ele. Rebeca, Penélope, Leonora e Dinalda denunciam Luciano à polícia, e ele é preso. Enéas conta a Bruna que Aparício flagrou Camila e Giovanni juntos. Tancinha procura Apolo.

A Força do Querer

Cibele tenta acalmar Eurico. Nonato consegue mandar a foto de Silvana para o seu celular. Eugênio conta sobre sua traição para Heleninha. Nonato mostra a Silvana a foto que Eurico recebeu e decide ajudar a arquiteta. Edinalva faz perguntas sobre a mãe de Zeca e Jeiza se incomoda. Nonato conta para Silvana como descobriu que ela gosta de jogar. Zeca fica furioso ao saber que Edinalva está fazendo perguntas sobre a sua mãe. Cibele procura Joyce. Silvana consegue se entender com Eurico. Bibi cuida dos cabelos de Alessia. Ivana conversa com Eugênio. Ruy ameaça Irene. Dantas se preocupa com Silvana e Shirley sente ciúmes. Silvana inventa uma desculpa para não emprestar seu carro para Simone. Irene invade o escritório de Eugênio. Bibi fica tensa ao descobrir que Caio irá à comunidade acompanhado de Jeiza.

RECORD

Amor Sem Igual

Miguel apresenta Gisele aos convidados. Poderosa fica enciumada. Serena e Luiggi acusam Ramiro de ser ladrão. Fernanda agradece a presença do pai, mas diz não compactuar com ele. Yara presta queixa contra Ernani. Poderosa se morde de ciúmes de Miguel. Maria Antônia sonda Gisele e descobre que ela não tem nada com Miguel. Maria Antônia coloca ciúmes em Poderosa.

Oxente fica feliz com o casamento. Poderosa cumprimenta Fernanda. Miguel e Gisele comentam sobre o ciúme de Poderosa. Luiggi diz querer a punição de Ramiro. Dona Sônia aconselha Yara a tomar uma atitude contra Ernani. Fernanda e Pedro agradecem a todos e se despedem. Eles se surpreendem ao verem Antônio Júnior irreconhecível.

Jesus

Tadeu, Zelote, Mateus, André, Natanael, Tiago Menor, Filipe e Tomé fogem, apressados e assustados. o Messias é levado, amarrado, por guardas do templo. Jonathan cospe em Jesus e eles riem. Eleazar dá uma rasteira no Messias. Maria fica sabendo que o Filho foi preso. Ela O vê de longe, amarrado e machucado. Caifás, já reunido com o conselho, zomba do Filho de Deus e começa a bater Nele. Satanás aparece.

Escrava Mãe

Juliana está agoniada diante de Teresa, Maria Isabel, Beatrice e Almeida. Tia Joaquina está tensa. Juliana diz que não quer ser vendida. Beatrice pede que Maria Isabel explique porque quer vender Juliana. Loreto prende Catarina diante de Tozé e Bebeca que ficam pasmos. Urraca lê o bilhete que chegou e fica atônita pois é sobre Jasmim que não foi entregue a quem devia. Urraca lembra que a única pessoa que sabia do paradeiro de Jasmim era Maria Isabel e fica pasma. Maria Isabel olha para todos, que parecem emocionados diante de Juliana. Maria Isabel aplaude irônica. Almeida chega e participa da conversa e defende Juliana. Maria Isabel faz que vai dar um tapa em Almeida e ele segura a mão dela. Esméria pede que Genésio se controle e não enfrente Almeida. Catarina olha para as correntes enquanto Tozé e Rebeca interpelam Loreto e o soldado.

Catarina se descontrola e pede que a soltem. Esméria chora nos braços de Genésio. Catarina diz que não vai a lugar nenhum porque a princesa está no quarto de hóspedes. Loreto se espanta. Rosalinda diz a Violeta que esse aumento do aluguel está entalado em sua garganta. Guilherme conversa com Filipa que não quer saber dos problemas que tem agora e que resolvam sozinhos. Quintiliano ouve a conversa e pergunta a Bá Teixeira onde estão as malas de Guilherme. Filipa interrompe e diz que não permitiu que Bá Teixeira fizesse as malas de Guilherme. Quintiliano se irrita e vai ao quarto de Guilherme e joga suas coisas no chão e encontra um embrulho que tem contêm uma pepita de ouro. Rosalinda caminha de olho no movimento da pensão até se deparar com Urraca, coberta por um véu. Tozé está vestido de princesa Carlota Joaquina com a ajuda de Rebeca.

Quintiliano joga a pepita para Guilherme e pede que saia imediatamente. Tia Joaquina não deixa Miguel defender Juliana. Loreto cumprimenta respeitosamente a princesa. Urraca pergunta a Rosalinda o paradeiro de Petúnia. Maria Isabel desmaia e Almeida a carrega para o quarto. Carlota Joaquina pede a Loreto que nunca mais interfira em sua vida. Violeta aceita o pedido de namoro de Tomás, mas não revela ainda a Rosalinda. Esméria ouve que os escravos serão vendidos e Tia Joaquina fica espantada. Miguel está na casa de Tia Joaquina, quando Juliana chega e se joga nos braços dele. Guilherme em frente a Filipa diz que falar com Quintiliano. Tia Joaquina recebe Beatrice que diz procurar um lugar para ter paz. Beatrice pede a tia Joaquina que conte tudo que sabe sobre Juliana e Miguel. Miguel diz a Juliana que tem algo a lhe contar que pode impedir de ficarem juntos.

SBT

Chiquititas

Mosca diz pra Pata que Mili pensa muito nos outros e pouco nela mesma. Chico diz para Tati, Bia e Ana que Ernestina vai procurar um psicólogo pra ficar mais boazinha. Clarita derruba uma bandeira no Café Boutique e Tobias tenta consolar a amiga. Armando pede para que Tobias ou Clarita fique de plantão, pois Junior e Maria Cecília ficarão até tarde numa reunião. Junior e Maria Cecília se elogiam e riem. Tobias fica com ciúmes e escuta a conversa dos dois.

O barista pergunta se ela gostou das flores que ele mandou pra ela, mas ela sai sem responder. Vivi está novamente na casa de Matias e descobre que ele e Duda são melhores amigos. Carol e José Ricardo discutem mais uma vez, mas desta vez no orfanato. Tobias, vestido de Tomas Ferraz, rouba um beijo de Maria Cecília, que lhe dá um tapa no rosto. Ela diz que não ama mais o Tobias, que pede pra ela lhe mandar embora. Rafa se disfarça de psicólogo para fazer uma consulta com a Ernestina. Duda vai até a casa de Matias e Vivi se esconde debaixo da cama para não ser reconhecida por Duda. Matias pensa que a garota foi ao banheiro.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

