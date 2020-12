Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 14

Malhação

Ellen conforta Tina, que sente raiva das atitudes de Mitsuko. Lica afirma para a mãe que estudará com Samantha. Tina e Ellen disfarçam a tensão para Anderson, que pede para as duas descansarem do hospital. Lica e Samantha apoiam Tina, que sofre com a situação de Anderson e sua mãe. Lica sugere que Ellen dê aula particular em vez de trabalhar na biblioteca e Bóris apoia a ideia. Edgar questiona Lica sobre Samantha. Keyla defende K2 das piadas de Miguel, e Tato a admira. Noboru se revolta com a atitude de Mitsuko em relação a Anderson. Lica ouve Edgar e Marta discutindo por sua causa. Lica decide deixar o Colégio Grupo.

Flor do Caribe

Com mandado de busca, Isabel encontra passagem secreta na mansão. Marizé pressiona Felipe para descobrir o que ele deve para Mateus. Tenentes vasculham e encontram chave que abre esconderijo de Dionísio. Os tenentes chegam tarde e encontram esconderijo de Dionísio vazio. Ester vai à mina conversar com Cassiano. Ester provoca Cassiano e ele confessa que ficaria com Cristal. Cassiano quer que Ester deixe de dormir na mansão com Alberto. Dionísio diz para Alberto que desconfia de Ester. Cassiano descobre que avião de Dom Rafael está no Brasil. Bibiana e Donato desconfiam que algo possa estar acontecendo com Felipe.

Haja Coração

Aparício afirma a Rebeca que não está envolvido com a prisão de Pedro. Fedora perde seu perfil nas redes sociais e decide agir. Tancinha pergunta para Apolo se ele realmente viajará para fora do Brasil.

Apolo não cede às tentativas de reconciliação de Tancinha. O plano de Fedora para chamar a atenção para si sensibiliza as redes sociais e ela consegue reativar seu perfil na internet. Giovanni garante a Camila que ele não foi o responsável pela entrega da bomba em sua casa, mas ela não acredita em sua inocência. Carmela deixa Tancinha intrigada sobre o comportamento de Apolo. Larissa estranha quando Carol impede Renan de entrar em sua casa para falar com Afonso. Camila aceita ler seu diário com Giovanni para descobrir a verdade sobre a explosão no depósito do GandBazzar. Leonora descobre que Luciano tem coleções de fotos suas espalhadas pelo apartamento onde mora. Camila e Giovanni se preparam para ler o diário dela.

A Força do Querer

Mira tenta acalmar Irene. Ruy não gosta de saber que Cibele voltou de viagem. Joyce pensa em Eugênio. Todos elogiam Abel e Edinalva dançando. Caio vê Mira com Irene em um táxi. Edinalva ouve que a mãe de Zeca está viva e fica curiosa. Heleninha recebe outra carta de Otávio e acredita que ele esteja voltando.

Eugênio pede para se hospedar na casa de Heleninha. Aurora repreende Bibi por aceitar fazer o cabelo da mulher do traficante no morro. Caio avisa a Cirilo que visitará uma comunidade com o Secretário de Segurança. Jeiza é designada para escoltar o Secretário de Segurança e sua comitiva. Irene descobre que está sendo ameaçada por Ruy e fica furiosa. Caio pede para Mira não se aproximar de Irene. Joyce acusa Silvana de ser cúmplice de Eugênio. Ritinha encontra Cibele na empresa do marido. Eurico recebe uma foto de Silvana e faz um escândalo.

RECORD

Amor Sem Igual

Na casa dos idosos, Fernanda surge linda vestida de noiva. Ramiro se recusa a ir à festa. Hugo ajuda na cerimônia. Ramiro surpreende Tobias e avisa que irá ao casamento. Donatella aconselha Tobias. Ernani agride Yara. Marly consegue chamar a polícia. Poderosa admite estar com saudade de Miguel. Ramiro desdenha da cerimônia. Os noivos chegam. Donatella olha para Tobias com desejo. Maria Antônia aceita namorar com Hugo. Poderosa se surpreende ao ver Miguel chegando com uma moça jovem na festa.

Jesus

Jesus ora no Monte das Oliveiras. Judas segue perturbado. Jesus diz a Pedro que ele o negará. Jesus vai orar e chama Pedro, João e Tiago Maior com ele. Judas finalmente trai o Messias. Ele diz a Caifás que o Messias está no Monte das Oliveiras e recebe o pagamento. Jesus cai de joelhos em profunda tristeza. Judas dá um beijo no Filho de Deus e O entrega para os guardas do templo.

Escrava Mãe

Maria Isabel está furiosa diante de Juliana, que ainda segura um pedaço de madeira em chamas. Urraca briga com Almeida que nega ter colocado Jasmim no barco que afundou. Quintiliano pede a Bá Teixeira que faça a mala de Guilherme e diz que não quer mais vê-lo. Urraca encontra Zé Leão pelo caminho e pergunta da criança. Zé Leão diz que a criança deixada no barco era de uma mãe solteira. Rosalinda reúne as florzinhas e avisa que precisam aumentar o faturamento pois o aluguel da pensão ficará mais caro. Esméria volta para o engenho com Beatrice e encontra Maria Isabel. Esméria diz que Genésio virá a noite para acertar o combinado. Maria Isabel diz a Esméria que é tarde demais e que foi enganada por Miguel. Átila e Miguel estão diante de vários documentos e Átila diz que é improvável que Juliana e Miguel sejam irmãos. Urraca pede a Sapião que vá atrás da ama de leite que levou Jasmim.

Teresa está debaixo de uma árvore onde costumava ler, pensativa. Teresa se surpreende com a chegada de Guilherme. Guilherme pede perdão a Teresa que discute e defende o marido. Teresa não se contém e começa a chorar. Guilherme abraça Teresa. Átila está espantado diante de Catarina que revela que Maria Isabel queria queimar o rosto de Juliana. Miguel está na mata, escondido e completamente arrasado ao ver homens e mulheres acorrentados. Maria Isabel chora diante de Beatrice que diz que quer o Miguel mas a Juliana não para de persegui-lo. Teresa se recompõe e diz a Guilherme que se arrepende todos dos dias de ter casado com Almeida. Guilherme diz que não vai desistir de Teresa e que sempre a amou.

Almeida discursa na câmara diante do dr. Pacheco e Loreto e lamenta o ocorrido com o Quintiliano e já propôs ajuda. Petúnia caminha rapidamente com os mantimentos que comprou no armazém e se assusta ao ver Zé Leão. Petúnia corre em direção a câmara e esbarra em Almeida que está de saída. Maria Isabel pede pra Beatrice escolher entre ela e Juliana. Guilherme está furioso diante de Loreto por causa do cancelamento da reunião na câmara. Loreto diz a Catarina que se ela não não der conta do paradeiro da princesa Carlota Joaquina, ficará presa até que receba notícias oficiais dela em segurança ao Rio de Janeiro. Teresa nervosa diante de Almeida, Maria Isabel e Beatrice. Beatrice diz que quer saber o que Juliana tem a dizer se não quiser ser vendida e mandada para longe. Juliana e Tia Joaquina se espantam.

SBT

Chiquititas

Clarita acha estranho que Beto não atende o celular e está atrasado. Erica chega atrasada ao Café Boutique e diz que estava numa festa incrível. Clarita vê as fotos do Beto com Erica na internet e diz que colocará um ponto final nessa história hoje. Dr. Fernando avalia Dani e diz que ela precisa descansar, pois é mais psicológico do que físico. As chiquititas conhecem o Dr. Fernando e se divertem com ele. Mosca chama Mili para conversar e se declara para ela. Mili diz também gosta dele. O garoto tenta convencer ela que não tem mais nada que os impedem de ficar juntos, já que Vivi não quer mais nada com ele. Cris vê Mosca e Mili quase se beijando e sai correndo aos prantos. Vivi e Cris brigam com Mili e dizem que ela é uma péssima amiga. Mili diz pra Mosca que não podem ficar juntos, pois Cris ainda gosta dele. Mosca insiste e Mili pede pro garoto esperar mais um tempo pra poderem ficar juntos. As chiquititas cozinham para animar Dani, a menina diz que não vai comer o nhoque. Dani não aguenta e acaba comendo e elogiando a comida. Clarita vai conversar com Beto e decide terminar o namoro com ele. Na casa de Matias, o garoto quase beija Vivi, mas é surpreendido pelo pai, Dr. Ferrati. Junior leva Gabi para dar uma volta em uma praça pra ver o pôr-do-sol. Os dois lembram de quando eram crianças e da mãe.

